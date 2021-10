Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της νέας σεζόν, αλλά από το ξεκίνημά της έχει φανεί ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική.

Στα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών έχουν «χαράξει τη στρατηγική τους», αλλά όλα θα κριθούν… εκ του αποτελέσματος, με τα στελέχη τους να είναι έτοιμα να αναθεωρήσουν… να αλλάξουν… να επαναχαράξουν. Είπαμε: είναι νωρίς για συμπεράσματα… για χαρές… ή δάκρια.

Γεγονός πάντως είναι ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί τη φετινή σεζόν έχουν επενδύσει πολλά, με νέες παραγωγές στο μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων τους… και έπεται συνέχεια. Αναμφισβήτητα σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο ΑΝΤ1, ενώ πριν από λίγες ημέρες μάλιστα ο Όμιλος του Αμαρουσίου ανακοίνωσε την εξαγορά όλων των καναλιών της Sony Pictures Television στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αλλάζοντας τα δεδομένα… κι όχι μόνο στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο.

Τι σημαίνει αυτή η επιχειρηματική κίνηση; Ποια είναι τα σχέδια του ΑΝΤ1 και τι αποφάσεις έχει πάρει για την τρέχουσα σεζόν; Τι γίνεται με την OTT (Over The Top), τη συνδρομητική πλατφόρμα που ετοιμάζει; Και τελικά, θα είναι ο Αντώνης Κανάκης με τους «Ράδιο Αρβύλες» και το «Βινύλιο» στο πρόγραμμα του σταθμού τον επόμενο μήνα; Σε αυτές, αλλά και άλλες ακόμα ερωτήσεις απάντησε η Γενική Διευθύντρια του AΝΤ1 TV Στέλλα Λίτου με την κουβέντα μας να ξεκινά ρωτώντας την για τη στρατηγική και τα «όπλα» του σταθμού.

Νέα σεζόν και όπως έχουμε αντιληφθεί ακόμα και πριν από την έναρξή της, ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ποια είναι τα «όπλα» ή, για να το θέσω πιο… κομψά, ποια είναι η στρατηγική του ΑΝΤ1 για αυτή τη δύσκολη σεζόν;

Κάθε σεζόν είναι μια νέα μάχη. Μια μάχη στην οποία οι άνθρωποι της τηλεόρασης πρέπει να επιστρατεύσουν στο έπακρο τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία τους. Στον ΑΝΤ1 και φέτος, έχουμε επενδύσει στη μυθοπλασία αξιώσεων, η οποία μας ανέδειξε, στην αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και σε μεγάλα format ψυχαγωγίας που θα εκπλήσσουν ευχάριστα τους τηλεθεατές. Πολλά από αυτά ετοιμάζονται και θα βγουν στον αέρα μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κοινός παρονομαστής όλων όσων έχουμε προγραμματίσει για τη νέα σεζόν είναι, για ακόμα μια φορά, η ποιότητα.

Πέρυσι ο ΑΝΤ1 κέρδισε αρκετά στο «ταμείο» της τηλεθέασης ποντάροντας μεγάλο μέρος του προγράμματός του στην παραγωγή εγχώριας μυθοπλασίας. Φέτος όμως, μειώσατε αρκετά τον αριθμό τους στο πρόγραμμα ενώ αυξάνετε την παραγωγή ριάλιτι. Θεωρείτε ότι εκεί, σε αυτή την τυπολογία, είναι η «τάση κοινού»;

Δεν αλλάξαμε ούτε ρότα, ούτε στρατηγική. Το κοινό ζητά να δει όμορφες ιστορίες και εμείς του τις προσφέρουμε, είτε μέσα από τη μυθοπλασία είτε μέσα από την ψυχαγωγία. Και φέτος, ο ΑΝΤ1 μπαίνει δυνατά στο σπίτι των τηλεθεατών με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα καλύψει όλες τις ανάγκες, χωρίς να κάνει καμία έκπτωση σε αυτά που πιστεύει, στηρίζει και προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια: ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών και έγκυρη ενημέρωση. Ο ΑΝΤ1 ήταν και θα είναι πάντα πρωτοπόρος στις επιλογές προγραμμάτων και αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πρόγραμμά μας με νέες σειρές και νέα ψυχαγωγικά format που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας. Αυτό που θέλει ο τηλεθεατής να δει, θα το βρίσκει, όπως πάντα, στο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Άλλωστε το ζητούμενο από όλους είναι η προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων όλων των τυπολογιών, χωρίς στεγανά και ταμπέλες.

Μιας και αναφέρθηκα στις τηλεθεάσεις και τα τελευταία χρόνια γίνεται συνέχεια αναφορά σε «επιμέρους κοινά», τι είναι αυτό, ή μάλλον ποιοι είναι αυτοί που «στοχεύει» ο ΑΝΤ1 και θέλει να τους έχει τηλεθεατές του;

Τα ποσοστά τηλεθέασης είναι το νόμισμα για όλους εμάς που κάνουμε τηλεόραση, δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Είναι η πυξίδα στον δρόμο μας, αλλά όχι η μόνη. Ο ΑΝΤ1 είναι ένα κανάλι γενικού ενδιαφέροντος που στοχεύει σε όλα τα κοινά, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπορικό κοινό. Εργαζόμαστε σε έναν χώρο που δημιουργεί θέαμα, είναι φυσικό να θέλουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα «μάτια», και μέλημά μας είναι να μένουν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και όλοι οι εμπορικοί και δημιουργικοί συνεργάτες μας.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο υπάρχει αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης. Είναι όμως, αυτή ικανή να «σηκώσει» τόσες παραγωγές;

Εμείς, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, επικεντρωνόμαστε σε αυτό που ξέρουμε και πράττουμε στα 31 χρόνια της πορείας μας στα ΜΜΕ: να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πετυχαίνουμε τους στόχους που βάζουμε. Ο ΑΝΤ1 είναι το μοναδικό κανάλι αδιάληπτης λειτουργίας και επιτυχιών στην ελληνική αγορά, από την αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης μέχρι σήμερα. Με σταθερά βήματα και συνέπεια, τηρώντας τις αρχές μας και έχοντας ως γνώμονα την παραγωγή και διάθεση προγράμματος υψηλών προδιαγραφών, υψώνουμε το ανάστημά μας απέναντι στον ανταγωνισμό. Η απάντησή μου, λοιπόν, στο ερώτημά σας είναι ότι η αγορά είναι ικανή να «σηκώσει» παίκτες που έχουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Μιας και αναφερθήκαμε στη διαφημιστική δαπάνη, θα σας πάω στη νέα επιχειρηματική κίνηση του Ομίλου, ΑΝΤ1, τη συνδρομητική πλατφόρμα. Σύμφωνα με όσα γνωρίζω στο περιεχόμενο της OTT προορίζεται η καινούργια σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, μελετάτε τη μεταφορά της ξένης σειράς «The Bridge» και εξετάζετε στο «μπουκέτο» της να ενταχθεί και το ριάλιτι με τον Ηλία Ψινάκη!

Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω, γιατί στο ΟΤΤ θα αναφερθεί εκτενώς η ομάδα που ηγείται. Αλλά θα έχετε σύντομα ενημέρωση!

Πάμε λοιπόν στον ΑΝΤ1tv. Τι να περιμένουμε στο δεύτερο μισό της σεζόν; Θα βγει πχ ο «Εκατομμυριούχος» ή «παγώνει», αλλά και τι άλλα σχεδιάζετε να εντάξετε στο πρόγραμμα από την καινούργια χρονιά;

Οι μηχανές του ΑΝΤ1 δουλεύουν στο full, και όλοι πιστεύουμε ότι για άλλη μια χρονιά θα ικανοποιήσουμε με επιτυχία τις ανάγκες των τηλεθεατών. Έχουμε βεβαίως τους βασικούς μας πυλώνες, αλλά θα εντάξουμε και νέες προτάσεις, καθώς η τηλεόραση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να ανανεώνεται και ενίοτε να παίρνει ρίσκο. Ετοιμάζουμε, λοιπό, ωραία προγράμματα, που τα πιστεύουμε και έχουμε ως στόχο να τα αγκαλιάσει και ο τηλεθεατής: το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», τον «Εκατομμυριούχο», νέες σειρές, το «I am a Celebrity Get Me Out of Here», αλλά και πολλές εκπλήξεις, με αποκορύφωμα το FIFA World Cup 2022, το φθινόπωρο του 2022, με τον ΑΝΤ1 να έχει άλλη μια πρωτιά, ως πρώτος ιδιωτικός broadcaster του παγκοσμίου αυτού τηλεοπτικού event στην Ελλάδα.

Σε προηγούμενη συνέντευξη που σας είχα κάνει, σας είχα ρωτήσει τι θα ήθελε να βλέπει η Στέλλα Λίτου στην τηλεόραση και μου είχατε πει «Μου λείπουν προγράμματα ψυχαγωγίας που βασίζονται σε προσωπικές ιστορίες αυθεντικών ανθρώπων. Προγράμματα που σε άλλες αγορές είναι άκρως επιτυχημένα και φέρνουν τον τηλεθεατή και την κοινωνία σε διάλογο.». Για να καταλάβω πιο… συγκεκριμένα τις επιλογές σας ως τηλεθεάτρια, έχετε συμπεριλάβει, υπάρχουν τέτοια προγράμματα στον ΑΝΤ1 τη φετινή σεζόν… και ποια είναι αυτά;

Δεν κάνουμε τηλεόραση με γνώμονα το προσωπικό μας γούστο. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε, μέσα από την αισθητική και την ποιότητα ,να προάγουμε το Μέσο και να «μιλάμε» στο κοινό, που με τη σειρά του, όταν αυτό επιτυγχάνεται, δίνει ραντεβού με τα προγράμματά μας. Είναι αυτό που σας ανέφερα παραπάνω, μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος που λέμε ιστορίες, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε θέματα που ενδιαφέρουν, μέσα από την ψυχαγωγία ή την μυθοπλασία. Και ο ΑΝΤ1 ξέρει πώς να το κάνει αυτό, γιατί έχει βάλει από νωρίς τα θεμέλια πάνω στα οποία έχει χτίσει το οικοδόμημά του, και αυτά τα θεμέλια είναι η ποιότητα, η αξιοπιστία, η σταθερότητα και η συνέπεια.

Τώρα ως τηλεθεάτρια, παρακολουθώ φανατικά αγγλική τηλεόραση. Μου ταιριάζει βιωματικά, κυρίως για το αριστοτεχνικό storytelling, σε όλες του τις εκφάνσεις, και τη σύνδεση/ σχέση με την κοινωνία. Από το «Gogglebox» μέχρι το «Ambulance» και από το καθημερινό κοινωνικό χρονογράφημα «Eastenders» μέχρι το «Line of Duty». Storytelling και επαφή με την σύγχρονη κοινωνία, αυτά τα χαρακτηριστικά προσπαθούμε να εντάσσουμε κι εμείς σε όλες μας τις παραγωγές.

Αν σας ζητούσα να… χαρακτηρίσετε τον ΑΝΤ1 της σεζόν 2021-22 τι θα λέγατε για αυτόν… για το περιεχόμενό του… το προφίλ του… τους σκοπούς και τα σχέδιά του;

Ο ΑΝΤ1 έχει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη που τολμά. Ως μέλος ενός παγκόσμιου Ομίλου Media, που συνεχώς εξελίσσεται και επεκτείνεται, δεν θα μπορούσε παρά να έχει πάντα τη ματιά του στραμμένη προς το μέλλον, να αφουγκράζεται τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να δημιουργεί τις εξελίξεις στον χώρο του. Πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε μια στρατηγικής σημασίας επένδυση, η εξαγορά όλων των καναλιών της Sony Pictures Television στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, από τον ‘Όμιλο, ενώ σε τροχιά υλοποίησης είναι όπως είπαμε και η νέα πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου του Ομίλου.

Όπως βλέπετε, ο ΑΝΤ1 και θέλει και μπορεί να καλύψει τις πολυποίκιλες ανάγκες που προστάζει η εποχή μας. Κι αν περπατάει στον δρόμο του μέλλοντος, μένει πάντα πιστός στις βασικές αρχές που τον έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερότητα, στην επιτυχία: ποιότητα, ευελιξία, επένδυση σε σταθερές συνεργασίες με ταλαντούχους συνεργάτες.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι που έχουν γραφτεί πολλά και που άλλωστε, όπως αποδείχτηκε και την προηγούμενη σεζόν αφορά μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού: «Ράδιο Αρβύλα». Τελικά «επιστρέφουν σπίτι τους»; Κλείστηκε η συμφωνία, καθώς γνωρίζω ότι είναι πολύ… κοντά!

Ο ΑΝΤ1 τιμά και σέβεται τις μακροχρόνιες συνεργασίες του με ξεχωριστούς συνεργάτες που συμπορεύτηκαν με το κανάλι και μέσα από αυτό έγραψαν τηλεοπτική ιστορία. Αδιαμφισβήτητα, το «Ράδιο Αρβύλα» αποτέλεσε μια τέτοια συνεργασία και ο ΑΝΤ1 έχει τις πόρτες του πάντα ανοιχτές για τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του, και αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Πολλά ειπώθηκαν και άλλα τόσα γράφτηκαν, αλλά θα ήθελα να μείνω στο εξής: σε επίπεδο Ομίλου και μιλώντας εκ μέρους όλων των συνεργατών, οι σχέσεις μας με τον Αντώνη Κανάκη είναι άριστες και συζητάμε για πολλά πράγματα σε εξαιρετικό κλίμα.