Καμπάνα: Από τις «καυτές» καρέκλες του OPEN στα ντουέτo των ειδήσεων και από τη χαρά της Καγιά στη χαρά της Cosmote

ΝΤΙΝ Ανεβαίνουν οι τόνοι στον τηλεοπτικό αέρα και δεν έχουμε ακόμα κλείσει ούτε έναν μήνα της νέας σεζόν. Ένταση, μπηχτές και καρφιά ελπίζοντας να γίνουν «θέμα» μπας και «τσιμπήσουν» οι τηλεθεατές ώστε να τους δουν. Πώς λέγεται να δείτε αυτό; Α, ναι: παλιά τηλεόραση και αποτυχημένη πλέον συνταγή! Αλλά αφού δεν τους βγαίνει αλλιώς…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Συνεχίζονται οι δυσκολίες στο ΟΡΕΝ και πληθαίνουν τα ερωτηματικά για τις προθέσεις της ιδιοκτησίας και το μέλλον του τηλεοπτικού σταθμού. Μετά μάλιστα από την οριστική παραίτηση του Τζώνη Καλημέρη οι υψηλά.. υψηλότατα αξιωματούχοι του, αναζητούν στέλεχος από την τηλεοπτική αγορά για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου… αλλά δύσκολα να δεχτεί κάποιος να κάτσει στην… καυτή καρέκλα και να βάζει την υπογραφή του. Όπως φαίνεται η θέση θα καλυφθεί εκ των έσω, αφού μάλιστα όπως έμαθα «πάγωσαν» (προς το παρόν?!?) οι επαφές του Χρήστου Παναγιωτόπουλου με τον ALPHA, οπότε μπορεί ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ να αναλάβει πιο… μεγάλη καρέκλα, διαθέτοντας άλλωστε και πολύ καλές σχέσεις με την ιδιοκτησία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και αναφέρθηκα στον ALPHA να πω ότι η διοίκηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από τον Γιώργο Σμυρνή που άλλωστε έχει ανταπεξέλθει πολύ καλά ως «προσωρινός» διευθυντής ειδήσεων, οπότε δικαιολογημένο θα είναι αν αναλάβει κι επίσημα επικεφαλής του ενημερωτικού τομέα. Παραμένω στον ειδησεογραφικό τομέα για να πω ότι πέτυχε το πείραμα του σταθμού με τα ντουέτο στο μεσημβρινό δελτίο του καθώς τόσο τις καθημερινές (με τις Έφη Μπαρμπάτση και Μίνα Βάρσου), αλλά ιδιαίτερα τα σαββατοκύριακα (με τους Παναγιώτη Σουρέλη και Χρύσανθο Κοσελόγλου) σημειώνουν υψηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Να δείτε… και να με θυμηθείτε πως θα αυξηθούν τα ντουέτο σε δελτία ειδήσεων! Το είπα… και πάμε παρακάτω…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μάλλον ας παραμείνουμε στην ίδια περίπου ζώνη και στο «αδελφό» κανάλι του ALPHA, το STAR, που αυτή τη βδομάδα το Shopping Star με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει πάρτι για τα 1500 επεισόδια «μόδας, χαράς, θετικής ενέργειας, προσωπικής έκφρασης», όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Λογικά στο θέμα της «χαράς» αναφέρονται σε αυτή που θα αισθάνεται η Βίκυ Καγιά βλέποντας την πορεία του ριάλιτι στους πίνακες τηλεθέασης… που δεν είναι για να ανοίγουν περτικαλάδες! Θα το πω… κι ας ακουστεί «σκληρό», αλλά θεωρώ πως η Ηλιάνα έχει κάνει… μόδα τις αποτυχίες και καλό είναι να προσέξει τι ρόλο θα… διεκδικήσει να αναλάβει στο επόμενο Greece’s Next Top Model! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η επόμενη αναφορά είναι ευχάριστη… τουλάχιστον για τους συνδρομητές της Cosmote TV, αφού εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει να «ανεβαίνει» αποκλειστικά στην πλατφόρμα η σειρά So Long, Marianne, η βιογραφική σειρά με την ιστορία αγάπης του δημοφιλούς Καναδού λογοτέχνη, συνθέτη και τραγουδιστή Leonard Cohen και της μούσας του, Marianne Ihlen. Δύο νέοι γνωρίζονται τη δεκαετία του ’60, κατά τη διάρκεια «αναζήτησης» του κόσμου αλλά κυρίως του εαυτού τους και με φόντο το υπέροχο τοπίο της Ύδρας… απολαμβάνουμε μία σειρά που σε κάνει να «βουτήξεις» στα πλάνα της… πλανεμένος από την ιστορία, τη «ματιά» και τις ερμηνείες της. Πρωταγωνιστούν οι Alex Wolff (Oppenheimer, Hereditary, Old), Thea Sofie Loch Næss (The Last Kingdom) και Anna Torv (The Last of Us, Mindhunter, Fringe) και πρόκειται για μία διεθνή συμπαραγωγή Νορβηγίας, Καναδά και Ελλάδας που αξίζει κάθε λεπτό θέασής της! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κουίζ για κλείσιμο: η εμφάνισή της σε κοινή θέα στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού και η συνάντησή της με υψηλότατο αξιωματούχο αναθέρμαναν «σενάρια» για συνεργασία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια και οι δύο πλευρές… εκμεταλλεύθηκαν τη συνάντηση και τα σενάρια που θα ακολουθούσαν, καθώς η παρουσιάστρια έδωσε «τροφή» για σχόλια, ενώ το στέλεχος… πιέζει τους εν ενεργεία παρουσιαστές του να σηκώσουν μανίκια γιατί… περιμένουν κι άλλοι! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ