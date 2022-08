ΝΤΙΝ «Καλή σεζόν», είναι η ατάκα που ακούγεται αυτές τις ημέρες στα γραφεία τηλεοπτικών σταθμών! Θα δείξει σε ποιους θα πιάσει και ποιους θα τους πιάσει… πανικός! Δύσκολη η φετινή τηλεοπτική σεζόν και πολλά… πολλοί… παίζονται! Άντε λοιπόν… καλή σεζόν… και προπαντός ψυχραιμία! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και μέσα σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και το σκληρό ανταγωνισμό έρχεται ένα ακόμα, το ΕΡΤNEWS. Με ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό τρέιλερ η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι το νέο ειδησεογραφικό της κανάλι θα είναι στον αέρα από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, μεταδίδοντας μόνο ενημερωτικό πρόγραμμα, όλο το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα. Έτσι η ΕΡΤ1 ενισχύει το ψυχαγωγικό της προφίλ, όπως επί προηγούμενης διοίκησης είχε γίνει με την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1 να κρατά τον ενημερωτικό ρόλο. Μετά… ήρθε το λουκέτο στην ΕΡΤ από την τότε τρικομματική κυβέρνηση που θεωρούσε ότι τρία κανάλια είναι πολλά, για να ανοίξει στη συνέχεια… χωρίς κανένα σημαντικό έργο, ενώ η τωρινή διοίκησή της αποφάσισε… να αυγατίσει τα κανάλια της. Ο τηλεοπτικός ιστορικός του μέλλοντος… σίγουρα θα μπερδευτεί. ΝΤΑΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΤΙΝ Μπερδεμένα τα πράγματα στον ΑΝΤ1, καθώς έχει δημιουργηθεί θέμα που έχασαν το «I am a celebrity-Get me out of here». Στο κανάλι του Αμαρουσίου σκόπευαν ότι με το συγκεκριμένο ριάλιτι θα… χτυπούσαν το «Survivor» του ΣΚΑΪ και για αυτό είχαν γκαζώσει για να το βγάλουν άμεσα, επιθυμώντας να «κάψουν» τον ανταγωνισμό. Λογάριαζαν όμως, χωρίς τον Ατζούν που τσακ… πήρε τα δικαιώματα και έτσι θα πάει τους δικούς του σελέμπριτις στον Άγιο Δομίνικο. Πολλά νεύρα στο Μαρούσι… και δικαιολογημένα. Ιδιαίτερα όταν βλέπουν το νέο καλοκαιρινό τους πρότζεκτ, την Κλινική, κάποιοι κάτοικοι του σταθμού που γνωρίζουν από τηλεόραση και μυθοπλασία, ε… το χρειάζονται το οξυγόνο! Μιλάμε για τέτοια… πΓοιότητας πρόγραμμα που ούτε στο αδελφό κανάλι, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, δεν το θέλουν να παίξει σε επανάληψη και σε ανάλογη κουβέντα έκαναν ότι είχαν… ασθενή ακοή… και δεν επανήλθαν ποτέ στο θέμα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επανέρχομαι στο Survivor, γιατί ακούω ότι στον ΣΚΑΪ σκέφτονται να κάνουν… οικονομία στους σελέμπριτις και για αυτό μελετούν μήπως στον καινούργιο κύκλο του ριάλιτι εκτός από τους πρώην, τους All Star, έχουν και νέους… που άλλωστε, θα γίνουν σταρς. Τι, γέλασε κανείς; Κοιτάξτε πόσους από τους πρώην παίκτες έχουν βαφτίσει… σελέμπριτις σε ανταγωνιστικούς μάλιστα σταθμούς. Και οι… βαφτίσεις θα συνεχιστούν. Ευτυχώς, υπάρχει κι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου να μην παίρνουν μόνο από την… τράπεζα του Ατζούν και του Survivor! ΝΤΑΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΤΙΝ Να κλείσουμε με κουιζάκι… και μην πάτε στα εύκολα. Ποιο τηλε-πρόσωπο που περιμένει να αναλάβει συγκεκριμένο πρότζεκτ δεν έχει μάθει ότι οι ιθύνοντες προσπαθούν να βρουν άλλο να καθίσει στο τιμόνι του; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για να λέμε την αλήθεια δεν ευθύνονται αυτοί, αφού τα παθήματα δεν έχουν γίνει μαθήματα και παραμένει ο ίδιος… κακοχαρακτήρας! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ