ΝΤΙΝ Τελευταία εβδομάδα για τις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές, αφού από την επόμενη βδομάδα, μαζί με τη σχολική χρονιά για τα παιδιά, ξεκινά για αρκετές από αυτές η… χολική σεζόν. Σόρι, τηλε-αδέρφια, αλλά αν λάβουμε υπόψη «καρφιά» που ανταλλάσσατε την περυσινή σεζόν στον αέρα των εκπομπών σας για τις απέναντι, τότε τη φετινή που ο ανταγωνισμός θα χτυπήσει κόκκινο δεν θα λυπάται κανείς κανέναν. Άλλωστε κάποιοι έχουν κάνει σαφές ότι μότο τους είναι «υπέρ πάντων… η τηλεθέαση». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην κούρσα της τηλεθέασης, νωρίτερα από τα ιδιωτικά κανάλια ξεκίνησε τα ψυχαγωγικά της προγράμματα η δημόσια τηλεόραση. Βέβαια, εκτός από τις εκπομπές, κάνει πρεμιέρα σήμερα και η Παραλία, δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 22:45. Προσεγμένη παραγωγή που θα κερδίσει τηλεθεατές για την ΕΡΤ1, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από αυτούς θα παραμείνουν στη live θέαση όταν ξεκινήσουν οι σειρές στο prime time των υπόλοιπων καναλιών, αφού (και) οι σειρές της ΕΡΤ μπαίνουν μετά στο περιβάλλον του ERTFLIX! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο περιβάλλον του ΑΝΤ1+ είναι από την Παρασκευή οι Ψυχοκόρες, μία επίσης πολύ προσεγμένη παραγωγή με ωραίες ερμηνείες. Το μόνο… απρόσεχτο στη σειρά, που ίσως για τους δημιουργούς να είναι «άποψη», αλλά… κλοτσάει, είναι ότι αρκετή από τη μουσική επένδυση είναι εντελώς εκτός εποχής…! Θα πει κάποιος «μικρό το κακό», αλλά πιστεύω ότι έπαθαν… Παπακαλιάτη, ο οποίος «ενισχύει» τη δυναμική των σκηνών του με σύγχρονα ξένα τραγούδια, αλλά δεν προσπαθεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα εποχής. Είναι σαν κάποιος (σίγουρα όχι ο Χριστόφορος!) να τους… χάκαρε και να έβαλε ωραία μουσική… αλλά καμία σχέση με τη σειρά! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μετά από σειρά επαφών τελικά οριστικοποιήθηκε ότι η Καλομοίρα θα είναι μαζί με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση του I’ M A CELEBRITY… get me out of here που θα βγει στον αέρα του ΣΚΑΪ. Αν και το όνομά της είχε πέσει και στο τραπέζι του STAR για να είναι στο Fame Story τελικά δεν βρέθηκε κάποιος… κατάλληλος ρόλος, οπότε έκλεισε τη συμφωνία με την Acun Medya. Πειράζει που θεωρώ ότι «τα άκοπα και αμοντάριστα» μεταξύ Λιανού και Καλομοίρας θα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από τα όσα λένε ορισμένοι σελέμπριτις που θα συμμετέχουν στο ριάλιτι; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σκληρό… ριάλιτι έζησαν χθες, την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες παράνομοι χρήστες σε συνδρομητικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Οι «αντι-πειρατικές» ομάδες των δύο συνδρομητικών πλατφορμών, της Nova και της Cosmote TV, πραγματοποίησαν την πιο εκτεταμένη έως τώρα επιχείρηση φραγής πειρατικών IP όπου είχε σαν να αποτέλεσμα να επηρεαστεί η πρόσβαση χιλιάδων παράνομων «πελατών» στα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου (Stoiximan Super League, Premier League, Serie A, LaLiga,κ.α.). Αξίζει δε να αναφέρω ότι οι συνδρομητικές πλατφόρμες υποστηρίζουν πως υπάρχει σημαντική απειλή στα νοικοκυριά και στους τελικούς χρήστες από την χρήση αυτών των παράνομων πειρατικών συνδέσεων, όχι μόνο από την νομοθετική-ποινική τους μεταχείριση, αλλά και από την απειλή της προσωπικής τους ψηφιακής ασφάλειας. Μάλιστα τονίζουν πως δίνοντας πρόσβαση στο οικιακό τους δικτυακό περιβάλλον σε μεγάλα δίκτυα πειρατών -ώστε να συνδέσουν πειρατικές συσκευές ή παράνομα iptv λογισμικά- ουσιαστικά «ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες» των προσωπικών τους δεδομένων σε κυκλώματα που φέρεται να σχετίζονται σε πολλές άλλες παράνομες δραστηριότητες και φυσικά με ροπή στο οργανωμένο έγκλημα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για τηλεοπτικό «έγκλημα» το σημερινό κουίζ καθώς στελέχη τηλεοπτικού σταθμού έχουν εκνευριστεί τόσο πολύ με την αποχώρηση συνεργάτη τους που θέλουν να το «σβήσουν» από τον τηλεοπτικό χάρτη, ενημερώνοντας ακόμα και «αντίπαλα στρατόπεδα». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μία από τις πολλές και σκληρές αλήθειες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο του «λαμπερού τηλεοπτικού χώρου» με εμπλεκόμενα πρόσωπα «υπεράνω πάσης υποψίας» και με προφίλ… φιλαλήθειας! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ