Καμπάνα: Οι μάσκες, τα μπλοκ, η ομορφιά, το στέμμα και το ψέμα στην τηλεμπαξέ 

ΝΤΙΝ Είναι επίσημο: σήμερα ανοίγει το Τριώδιο και οι μάσκες θα έχουν πάλι την τιμητική τους. Από την άλλη στο τηλεοπτικό τοπίο έχουν αρχίσει και …πέφτουν μάσκες.

Στο κυνήγι της δημοσιότητας έχουν αρχίσει και χάνονται τα όρια με όλο και περισσότερους να βγάζουν τη μάσκα της «τηλεοπτικής αξιοπρέπειας» ,επιθυμώντας προφανώς να κάνουν αισθητή την παρουσία τους… να γίνουν βάιραλ… να γίνουν «είδηση». Πριν το μιλένιουμ βιώσαμε την εποχή της τρας τιβί όπου κάθε λογής «εθνικοί αστέρες» παρέτασσαν ό,τι «όπλο» διέθετε ο καθένας για να κερδίσουν τα «15 λεπτά δημοσιότητας» που τους αναλογούσαν. Παράλληλα ο τηλεθεατής… απολάμβανε από τον καναπέ του όσα έβλεπε και πήγαινε για ύπνο με την ανακουφιστική σκέψη «τι καλά που είμαι εγώ, αξιοπρεπής, μακριά από δαύτους κι ας παλεύω για το μεροδούλι μεροφάι»!

Τώρα , την εποχή «γέννησης» ανακυκλώσιμων σελέμπριτι σε ριάλιτι επιβίωσης, σχέσεων και μόδας, ορισμένοι προσπαθούν να βγουν στον αφρό μέσα από κόντρες και μπιφ, προσφέροντας το «κρέας» τους στο βωμό της αναγνωρισιμότητας! Υπέρ πάντων… η παραμονή τους στους μεγάλους καταλόγους τον σελέμπριτις. Ακόμα και πρόσωπα που μέχρι πρότινος μπορεί να ήταν υπεράνω πάσης υποψίας …και βλακείας, βγάζουν πλέον τις μάσκες της αξιοπρέπειας, καταλήγοντας στο «φέρτε μου ένα μικρόφωνο για να δείτε πόσο τους πονώ και τους “σφάζω”».

Έτσι πληθαίνουν τα μπλοκ ανάμεσα σε φιλίες που αποδείχτηκαν λυκοφιλίες και δημιουργούνται ΙΕΚ αρνητικής και προσβλητικής κριτικής για να «πουλήσουν», ώστε να παραμείνουν στον αφρό… αφρίζοντας από το κακό τους και αφορίζοντας προς πάσα κατεύθυνση! Και εκεί, απέναντι στη ματαιοδοξία όλων όσων εκτιθέμεθα στα Μέσα, ο τηλεθεατής συνεχίζει να… απολαμβάνει από τον καναπέ του με την ανακουφιστική σκέψη «τι καλά που είμαι εγώ, αξιοπρεπής, μακριά από δαύτους κι ας παλεύω ακόμα πιο σκληρά για το μεροδούλι μεροφάι»! Βέβαια η συντήρηση και… επιβράβευση μέσω του τηλεκοντρόλ ενισχύει το «εικόνα σου είμαι τηλεόραση και σου μοιάζω». Μεγάλη ευθύνη αυτό το ρημαδο-κοντρόλ! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και συνεχίζω… αλλάζοντας(;) θέμα. Πέρασε ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και ακόμα να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους. Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών για την αναθεώρηση του συντάγματος με στόχο την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Να καταργηθεί δηλαδή η ασυλία …σε αυτούς που δώσαμε ασυλία ευθυνών.

Σαφώς, σαφέστατα και πρέπει να υπάρξει μοχλός πίεσης για να διερευνηθούν σε βάθος οι αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο 57 ανθρώπων. Αλλά ότι πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος κάποιων που όμως, βρέθηκαν στα βουλευτικά έδρανα κατόπιν στήριξης και ψήφων πολιτών… σημαίνει ότι ούτε αυτοί οι πολίτες είναι άμοιροι ευθυνών. Μεγάλη ευθύνη αυτό το ρημαδο-εκλέγειν! Κι αυτός ο «καναπές» συνεχίζει να βουλιάζει…! Ή μήπως… εμείς βουλιάζουμε…; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ας βουτήξουμε στα απλά και καθημερινά τηλεοπτικά, αφήνοντας πίσω τα μπλοκ, τα μίση, τα πάθη… αλλά και τα λάθη μας, ακολουθώντας την προσφιλή συνήθεια του στρουθοκαμηλισμού! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ «Οι οικογένειες χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν», είπε η Άντζελα Δημητρίου από τη σκηνή του Just The 2 Of Us. Από τις μεγάλες αλήθειες, όπου για τη λέξη «οικογένεια» δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτές του αίματος. Άλλωστε χθες ο βράδυ στο show του ALPHA ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε δυο νέα ζευγάρια, όπου στο ένα από αυτά διαγωνίζεται η Άννα Μπεζάν. Κάτω από τη σκηνή, συγκινημένη η πεθερά της Χριστίνα Παππά! Αυτή είναι η ομορφιά των σχέσεων και της ζωής! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ομορφιά θα πρέπει να διαθέτουν οι διαγωνιζόμενες στο νέο ριάλιτι που βρίσκεται στο τραπέζι του ΟΡΕΝ με σκοπό να βγει στον αέρα σύντομα, ακόμα και μέσα στην τρέχουσα σεζόν. Αξίζει να αναφέρω ότι ο όρος «ομορφιά» δεν θα περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά θα πρέπει οι διαγωνιζόμενες να διαθέτουν και όμορφη, σωστή συμπεριφορά, την οποία θα καλούνται να αποδείξουν σε δύσκολες διαδικασίες και δοκιμασίες που θα τους υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκειά παραμονής και συγκατοίκησής τους στο «σπίτι». Ε, ο δρόμος για το Στέμμα της νικήτριας θα είναι αρκετά δύσκολος και όχι μόνο επειδή γνωρίζουν πώς να «στηθούν» μπροστά στο φακό. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για… φωτογραφικό φακό το σημερινό κουίζ που βρέθηκε στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, απαθανατίζοντας τη συνάντηση δύο ανώτατων αξιωματούχων ανταγωνιστικών τηλεοπτικών σταθμών. Βέβαια αυτό που… τράβηξε το «κλικ» του «ερασιτέχνη παπαράτσι» ήταν το τρίτο πρόσωπο στην παρέα τους που είναι γνωστό στο ευρύ κοινό για την παρουσία του μπροστά από τις κάμερες. Το περίεργο και αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι το πρόσωπο αυτό δεν ανήκει στην τηλε-οικογένεια κάποιου συνδαιτυμόνα. Ωρέ…, λέτε να ισχύει το «αλλού τρώει (προς το παρόν) και πίνει… και αλλού μπορεί να δώσει την υπογραφή του;» ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ε, μπορεί αργά ή γρήγορα να πέσουν κι αυτές οι… μάσκες…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ