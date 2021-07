Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο κέντρο πολλών τηλεοπτικών εξελίξεων. Εκτός από την παρουσίαση του Celebrity Travel, αλλά και του Just The Two Of Us ο Νίκος Κοκλώνης με την εταιρεία παραγωγής του, τη Barking Well Media, δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα στο τηλεοπτικό τοπίο.

Μέχρι μάλιστα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Νίκος Κοκλώνης είχε αναλάβει πολλές από τις παραγωγές του ΟΡΕΝ, συνεργασία που ολοκληρώθηκε αφού οι εκπομπές του μετακομίζουν σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ενώ λοιπόν πολλοί που ασχολούμαστε με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ προσπαθούμε να μάθουμε τι ετοιμάζει από τόσα που ακούγονται, ζήτησα να τον «ανακρίνω» και όσα μου είπε… χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, αποτυπώνονται στη συνέντευξη για το περιοδικό ΤΗΛΕΡΑΜΑ που κυκλοφορεί σήμερα.

Έτσι, για τους λόγους αποχώρησης της εταιρείας του, της Barking Well Media, από το σταθμό της Παιανίας, μου είπε ότι: «Είχαμε μια συνεργασία με το OΡΕΝ εδώ και τρία χρόνια. Είναι ένας κύκλος που έκλεισε. Μπορώ να πω ότι στην παρούσα φάση η Barking Well είναι διαφορετικών ταχυτήτων από το OΡΕΝ. Έτσι είναι οι συνεργασίες. Κάποιες ολοκληρώνονται, κάποιες ξεκινούν, κάποιοι στόχοι αλλάζουν, κάποιος βάζει πιο ψηλά τον πήχη και προχωρά. Έτσι είναι οι business. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον εν τέλει σε όλες τις δουλειές, να μην υπάρχει στασιμότητα. Η BW εξελίσσεται».

Στην ερώτησή μου μάλιστα πως στο τηλεοπτικό παρασκήνιο ακουγόταν έντονα ότι θα έπαιρνε τα «κλειδιά» του ΟΡΕΝ, μου ξεκαθάρισε πως «Φήμες και σενάρια πάντα ακούγονται, ειδικά στον χώρο των μίντια. Έχω πολλά κλειδιά, αλλά ποτέ δεν συζήτησα να βάλω στο μπρελόκ μου αυτά του OΡΕΝ», τονίζοντας πως «Προς το παρόν για την Barking Well κι εμένα τα κανάλια είναι καλοί συνεργάτες. Αυτά για να μη δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Αν αποφασίσω κάποια στιγμή να κάνω κάποιο άλλο επιχειρηματικό βήμα, θα το μάθετε, γιατί θα είναι συγκεκριμένο, οργανωμένο και προγραμματισμένο, όπως έχω μάθει να κινούμαι επιχειρηματικά όλα αυτά τα χρόνια».

Στον απόηχο λοιπόν αυτού του «διαζυγίου» με το ΟΡΕΝ ήταν αναπόφευκτη η μετακόμιση του «Just the 2 of Us» που όπως έχουμε αναφέρει πρώτα στο newsit.gr τη νέα σεζόν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του ALPHA.

Σε σχετική ερώτησή μου όμως, ο Νίκος Κοκλώνης, μου είπε πως «Ως αρχή μου έχω να μην κάνω ανακοινώσεις πριν από τους αρμόδιους για τις ανακοινώσεις αυτές. Πράγματι, έχουμε μια συνεργασία τόσο με το MEGA όσο και με τον ALPHA, συνεργασίες που χτίστηκαν στην αμοιβαία εκτίμηση, με εξαιρετικούς συνεργάτες, και απέκτησαν γερές βάσεις, γι’ αυτό και συνεχίζονται την επόμενη σεζόν και μάλιστα διευρύνονται. Για το “Just the 2 of Us” θα έχετε σύντομα την επίσημη ενημέρωση για τον τηλεοπτικό σταθμό που θα το εντάξει στο πρόγραμμά του. Ναι, στο “Just” θα είμαι παρουσιαστής. Είναι το “παιδί” μου και θα έχει πολλές εκπλήξεις, από αυτές τις “Κοκλωνικές” (γέλια)!», αποκαλύπτοντας όμως πως «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα σας κάνουμε παρέα από το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν και χαίρομαι πολύ, γιατί μου έχει λείψει αφάνταστα όλο αυτό» και τονίζοντας επίσης πως πρέπει να περιμένουμε «Πολλά καινούρια! Παίκτες, διαδικασίες, δοκιμασίες, ανανέωση σε κάποια πρόσωπα, περισσότερο interaction. Πιο πολύ Τik Τok επίσης. Θα τα μάθετε όλα πολύ σύντομα».

Στη συνέντευξη που μου παραχώρησε για το περιοδικό ΤΗΛΕΡΑΜΑ ο Νίκος Κοκλώνης μιλά και για πολλά ακόμα, όπως το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την τηλεόραση, τι ετοιμάζει με την εταιρεία παραγωγής του, αλλά ακόμα και το παρασκήνιο της συνάντησης στο J2Us της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή. Και βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και όσα λέει για τις φιλίες και τις… λυκοφιλίες, αλλά και την καθημερινότητά του, ενώ αποκαλύπτει και μία συνέντευξη που έχει στο «συρτάρι» του και η προβολή της θα συζητηθεί πολύ… κι όχι μόνο εντός των συνόρων…!