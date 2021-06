Μεσημεριανή ψυχαγωγική εκπομπή στον ALPHA ανέλαβε να παρουσιάσει τη φετινή σεζόν το γνωστό μοντέλο, μετά τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας του STAR.

Η τότε διοίκηση του σταθμού έκρινε πως η… επιτυχία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στα social media θα αποτυπωνόταν και στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά οι πτήσεις της εκπομπής POP UP στους πίνακες τηλεθέασης ήταν πολύ… down και με ελάχιστους… followers! Παρά τις προσπάθειες της ίδιας (που τον τελευταίο καιρό είναι σαν να βρήκε… καλύτερα πατήματα στο τηλεοπτικό τοπίο) όσο και ορισμένων συνεργατών της, μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, η εκπομπή δεν καταφέρνει να σημειώσει τις επιθυμητές τηλεθεάσεις και έτσι είναι οριστικό ότι η POP UP θα περάσει στη… λήθη της ιστορίας όπως και τόσες άλλες εκπομπές που ήρθαν… προσπάθησαν… κι απέτυχαν!

Από την άλλη, η συμφωνία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον ALPHA είναι για έναν ακόμα χρόνο και έτσι θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού με τη διοίκηση να προσπαθεί να βρει κάτι που να μπορεί η παρουσιάστρια να το… υποστηρίξει καλύτερα. Έτσι στο επίκεντρό τους είναι διάφορα concepts που έχουν σχέση με τη μόδα, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί ποιο θα είναι αυτό. Εδώ που τα λέμε… και για να τα λέμε όλα… ο ανάδρομος φρέναρε πολλά στο τηλεοπτικό τοπίο και έτσι οι οριστικές αποφάσεις και για την Ηλιάνα θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, ελπίζοντας στον ALPHA ότι με την καινούργια εκπομπή της την επόμενη σεζόν θα σημειώσει… θετικότερη πορεία στους πίνακες τηλεθέασης…!