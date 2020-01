Πάρτε θέση για την απονομή των βραβείων Grammy

Είστε έτοιμοι να ξενυχτήσετε αλλά να απολαύσετε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά event παγκοσμίως;

Κι όχι μόνο αφού θα έχετε την ευκαιρία να καθίσετε πρώτη σειρά για να παρακολουθήσετε τη συναυλία στην αξέχαστη «βασίλισσα» της Soul μουσικής Aretha Franklin με αγαπημένους ερμηνευτές.

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 62η τελετή απονομής των βραβείων Grammy που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Οι συνδρομητές της όμως θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε μουσική διάθεση, μέσα από τη συναυλία Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul (μετάδοση στη 01.20, από το COSMOTE CINEMA 2HD) που συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως: Kelly Clarkson, Celine Dion, Jennifer Hudson, Alicia Keys, John Legend κ.α.

Στις 03.00, θα «μεταφερθούμε» στο Staples Center του Λος Άντζελες, όπου η οικοδέσποινα Alicia Keys θα δώσει το σήμα της έναρξης. Η ζωντανή μετάδοση της λαμπερής τελετής θα πραγματοποιηθεί από το COSMOTE CINEMA 1HD με ελληνικό σχολιασμό από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, Claudia Matola και Γιώργο Μουχταρίδη, ενώ θα προβληθεί ταυτόχρονα από το COSMOTE CINEMA 2HD με τον αυθεντικό ήχο για να επιλέξετε πώς θα το παρακολουθήσετε.

Η απονομή των βραβείων Grammy θα προβληθεί και με υπότιτλους σε επανάληψη, την Δευτέρα 27/1 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2 HD).

Να αναφέρουμε ότι τις περισσότερες υποψηφιότητες για φέτος συγκεντρώνει η τραγουδίστρια της ποπ Lizzo που διεκδικεί 8 βραβεία, ενώ ακολουθούν με 6 η Billie Ellish και ο ράπερ Lil Nas X. Ανάμεσα στους υποψήφιους βλέπουμε και άλλα ηχηρά ονόματα, όπως η Taylor Swift, η Ariana Grande, η Beyonce και ο Ed Sheeran.