Ποια έκλεισε για το «Just The Two Of Us»

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το «χτίσιμο» του talent show που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Φεβρουάριο από το OPEN.

Όπως πρώτα σας είχαμε ενημερώσει από το Newsit.gr το κανάλι της Παιανίας απέκτησε τα δικαιώματα του show και σύντομα ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στο πλατό τα ζευγάρια των celebrities με τους «δασκάλους» τους, τους επαγγελματίες τραγουδιστές. Ο κατάλογος των celebrities μεγάλος και μάλιστα, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο κείμενο πέρασαν από… εξετάσεις από το BBC που έχει τα δικαιώματά του προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν είναι… αφώνου γωνία! Έτσι αυτές τις μέρες τα στελέχη του σταθμού αποφασίζουν ποιοι θα είναι οι celebrities διαγωνιζόμενοι για να τους «παντρέψουν» με τους τραγουδιστές. Εκεί λοιπόν, στους τραγουδιστές υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί έκπληξη καθώς ενώ έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεόραση απέχει από αυτή παρά τις πολλές προτάσεις που έχει δεχθεί. Φαίνεται όμως ότι αποδέχτηκε την πρόταση για το Just The Two Of Us» αφού σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου θα συμμετέχει η Άσπα Τσίνα.

Η συμμετοχή της είναι έκπληξη καθώς έχει δεχτεί πολλές τηλεοπτικές προτάσεις αλλά κανείς δεν την είχε πείσει. Τώρα όμως μέσα από το «Just The Two Of Us» η γνωστή τραγουδίστρια θα βρεθεί ξανά μπροστά από τις κάμερες σε ρόλο «δασκάλας» αναλαμβάνοντας κάποιον από τους celebrities και θα διαγωνιστούν απέναντι στα άλλα ζευγάρια…!