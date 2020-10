Πρεμιέρα για το JUST THE 2 OF US – Ποια ζευγάρια παίρνουν θέση

Επιστρέφει για να βάλει ξανά τα βράδια του Σαββάτου τους τηλεθεατές στη συχνότητα του OPEN… να ακούσουν τραγούδια… έξυπνα και εύστοχα σχόλια… και κυρίως να περάσουν καλά.

Ο δεύτερος κύκλος του Just The 2 Of Us κάνει πρεμιέρα μεθαύριο, το Σάββατο στις 21:00 στο OPEN, με τον Νίκο Κοκλώνη να υποδέχεται τα 14 καινούργια ζευγάρια. Πολλά ονόματα ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν, αλλά και πολλά «παντρέματα» για το ποιος είναι με ποια… ποια με ποιον… κλπ… κλπ. Ποιοι είναι όμως τελικά οι celebrities που καλούνται να πουν… πολλά τραγούδια και ποιοι οι δάσκαλοί τους; Πάμε λοιπόν να τους γνωρίσετε τους celebrities διαγωνιζόμενους με αλφαβητική σειρά… πριν τους ακούσετε!

-Ο Γιάννης Αθητάκης με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη

-Η Ζωή Δημητράκου με τον Λευτέρη Πανταζή

-Η Κατερίνα Ζαρίφη με τον Αναστάσιο Ράμμο

-Η Νατάσα Καλογρίδη με τον Νικόλα Ραπτάκη

-Η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη με τον Γιώργο Τσαλίκη

-Ο Αντώνης Λουδάρος με την Πέννυ Μπαλτατζή

-Η Ραχήλ Μακρή με τον Ηλία Βρεττό

-Η Ζένια Μπονάτσου με τον Βαγγέλη Κακουριώτη

-Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου με τον Τριαντάφυλλο

-Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος με τη Ζόζεφιν

-Ο Αλέξης Παππάς με τη Χριστίνα Σάλτη

-Ο Θανάσης Πασσάς με τη Γωγώ Τσαμπά

-Η Παρθένα Χοροζίδου με τον Χρήστο Χολίδη

-Και τέλος, (εκτός αλφαβητικής σειράς) η Πηγή Δεβετζή με την Έφη Σαρρή, αλλά επειδή η ολυμπιονίκης βρίσκεται σε καραντίνα λόγω κορονοϊού, στη σκηνή για τα πρώτα δύο live θα διαγωνιστεί ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Το… δύσκολο ρόλο της κριτικής επιτροπής θα έχουν και αυτή τη σεζόν η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής που με τα σχόλιά τους κέρδισαν δικαιολογημένα πολύ θετικές κριτικές.

Νέο μέλος της παρέας η Λάουρα Καραϊσκου που θα μεταδίδει όσα συμβαίνουν στο Celebrity Room. Τη σκηνοθεσία υπογράφει πάλι ο Κώστας Καπετανίδης και την παραγωγή η η Barking Well Media.

Από αυτό Σάββατο λοιπόν στις 21:00 ο Νίκος Κοκλώνης μέσα από τη συχνότητα του OPEN καλεί τους τηλεθεατές στον καινούργιο κύκλο του Just The 2 Of Us για να γελάσουν και να περάσουν διασκεδαστικά τα Σαββατόβραδα.