Το Style Me Up επιστρέφει στο τηλεοπτικό τοπίο αλλά από άλλη συχνότητα και με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να έχει πλέον τον πιο κεντρικό ρόλο.

Μετά την περυσινή σεζόν ως παρουσιάστρια της ψυχαγωγικής εκπομπής Pop Up που πήγε πολύ… down στους πίνακες τηλεθέασης η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει φέτος το Style Me Up ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα… τιμήσει το up του τίτλου!

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού: «H εκπομπή που ανανεώνει στιλ και διάθεση, και αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα μυστικά ομορφιάς, έρχεται στον Alpha να σας μεταμορφώσει!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάζει και μαζί με τις Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και Ραμόνα Βλαντή υποδέχονται καθημερινά στο πιο style up σκηνικό γυναίκες και άνδρες έτοιμους για αλλαγές! Ηλιάνα; Αλεξάνδρα; Ή Ραμόνα; Ποια από τις τρεις κριτές θα καταφέρει να την εμπιστευτούν και να αναλάβει το makeover; Τη «μεταμόρφωση» των μαλλιών και τον σχολιασμό αναλαμβάνει ο Τρύφωνας Σαμαράς».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και η Ραμόνα Βλαντή θα ξεκινήσουν το Style Me Up στον ALPHA τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στη 1 το μεσημέρι θα προσπαθούν να μεταμορφώσουν τους υποψήφιους αλλά και να πηγαίνουν… up τις τηλεθεάσεις του σταθμού.