Στα παρασκήνια του JUST THE 2 OF US με τα ζευγάρια (pics)

Το κέφι… χτυπάει κόκκινο ακόμα και στις πρόβες. Χθες ήταν η πρώτη συνάντηση όλων των συντελεστών στο πλατό του JUST THE 2 OF US και από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως στα παρασκήνια θα υπάρχει χαρά… με σκοπό να τη μεταδίδουν κάθε Σάββατο και στους τηλεθεατές του OPEN.

Με τις οδηγίες του σκηνοθέτη Κώστα Καπετανίδη η πρόβα πριν από την πρεμιέρα στο OPEN πήγε πολύ καλά και ενώ κράτησε πολλές ώρες κανείς δεν παραπονέθηκε αφού όλοι περνούσαν καλά και μάλιστα τραγουδούσαν συνεχώς… εκτός διαγωνισμού.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε και τον περυσινό νικητή, τον Τάσος Ξιαρχό, που έχει αναλάβει καλλιτεχνικά τα στησίματα των τραγουδιών, έχοντας αποδείξει ότι έχει φρέσκια ματιά από τις εμφανίσεις του ως διαγωνιζόμενος.

Αρκετούς από τους φετινούς συμμετέχοντες καταφέραμε να τους… κλέψουμε για λίγο και να φωτογραφηθούν για το Newsit.gr λίγο πριν κάνουν την επίσημη εμφάνισή τους στην πρεμιέρα του show. Όπως αναφέραμε και στο χθεσινό ρεπορτάζ τα ζευγάρια με αλφαβητική σειρά, είναι:

-Ο Γιάννης Αθητάκης με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη

-Η Ζωή Δημητράκου με τον Λευτέρη Πανταζή

-Η Κατερίνα Ζαρίφη με τον Αναστάσιο Ράμμο

-Η Νατάσα Καλογρίδη με τον Νικόλα Ραπτάκη

-Η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη με τον Γιώργο Τσαλίκη

-Ο Αντώνης Λουδάρος με την Πέννυ Μπαλτατζή

-Η Ραχήλ Μακρή με τον Ηλία Βρεττό

-Η Ζένια Μπονάτσου με τον Βαγγέλη Κακουριώτη

-Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου με τον Τριαντάφυλλο

-Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος με τη Ζόζεφιν

-Ο Αλέξης Παππάς με τη Χριστίνα Σάλτη

-Ο Θανάσης Πασσάς με τη Γωγώ Τσαμπά

-Η Παρθένα Χοροζίδου με τον Χρήστο Χολίδη

-Και τέλος, (εκτός αλφαβητικής σειράς) η Πηγή Δεβετζή με την Έφη Σαρρή, αλλά επειδή η ολυμπιονίκης βρίσκεται σε καραντίνα λόγω κορονοϊού, στη σκηνή για τα πρώτα δύο live θα διαγωνιστεί ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Αύριο Σάββατο στις 21:00, λοιπόν ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια, μαζί βεβαίως με τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή που θα τους κρίνουν. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια πρόσωπα που… δεν θα προδώσουμε για να μην χαλάσουμε τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει για την πρεμιέρα του Just The 2 Of Us που επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ για να γεμίσει τραγούδια, κέφι και χαρά τα σαββατιάτικα τηλεοπτικά βράδια.