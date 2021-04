Έντονη φημολογία έχει ξεσπάσει από χθες με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως το OPEN αποφάσισε τη λήξη της συνεργασίας του με την εταιρεία Barking Well Media, του Νίκου Κοκλώνη.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία παραγωγής συνεργάζεται με τον τηλεοπτικό σταθμό της Παιανίας έχοντας τώρα στον αέρα το Style me up και Γλυκές Αλχημείες, ενώ είναι συμπαραγωγός στις εκπομπές «Ευτυχείτε» και «Έλα Χαμογέλα» και έχοντας βγάλει τη φετινή σεζόν κι άλλα προγράμματα, όπως το Just The Two Of Us. Σημαντικό όμως είναι ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξωτερικά τηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν και τον ενημερωτικό τομέα, όπως τα δελτία ειδήσεων του σταθμού.

Οπότε είναι δικαιολογημένο όταν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του σταθμού αποφάσισε τη λήξη της συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής να δημιουργούνται ερωτηματικά, αλλά και ανησυχία για τους εργαζομένους, κυρίως των συμπαραγωγών.

Έτσι λοιπόν, επικοινωνήσαμε με πρόσωπα από τις δύο πλευρές, τόσο του OPEN όσο και της Barking Well Media, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη μεταξύ τους σχέση και αν η συνεργασία τους πράγματι ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και από πολλά που μου είπε στέλεχος του τηλεοπτικού σταθμού, στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ συζητήθηκε το στρατηγικό πλαίσιο προγράμματος του σταθμού για το επόμενο διάστημα της φετινής σεζόν αλλά και της επόμενης, χωρίς όμως να γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένες παραγωγές, εταιρείες παραγωγής και συνεργάτες. Έτσι αποφασίστηκε να γίνουν επαφές από τα αρμόδια στελέχη του σταθμού με συνεργάτες, παλαιούς αλλά και νεότερους, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις τους για συνεργασία.

Ωστόσο από τη συζήτηση με το στέλεχος του σταθμού δεν έλαβα σαφή απάντηση τι θα γίνει το προσεχές διάστημα, ακόμα και μέσα στον Μάιο, για εκπομπές εξωτερικών παραγωγών, όσο και συμπαραγωγών, διακρίνοντας παράλληλα… βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων και μάλιστα ακόμα και όταν είναι εμφανής η πτώση του σταθμού στους πίνακες τηλεθέασης, κυρίως στην prime time ζώνη του. Προφανώς όλα είναι ακόμα στο στάδιο της εξέτασης καθώς επιβάλλεται να ληφθούν αποφάσεις ώστε να μην διαταραχθεί η ροή του προγράμματος, αλλά και του ενημερωτικού τομέα που στηρίζεται τεχνικά από την εταιρεία παραγωγής! Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στελέχη του ΟΡΕΝ έχουν ξεκινήσει επαφές με κάποιες εταιρείες παραγωγής, ρίχνοντας όπως φαίνεται… αλάτι στις πληγές που έχουν ανοίξει με τωρινούς συνεργάτες τους.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ και για να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά, αυτή της Barking Well Media, επικοινώνησα με στέλεχος της εταιρείας παραγωγής, το οποίο μου είπε πως δεν έχουν καμία ενημέρωση για λήξη της συνεργασίας, τονίζοντας μου μάλιστα ότι αναμένουν να κάνουν επαφές με τα αρμόδια στελέχη του ΟΡΕΝ για το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία παραγωγής αποχωρεί από το κτήριο που είχε μισθώσει στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού και σύντομα μετακομίζει σε άλλο κτήριο, μακριά από το κανάλι της Παιανίας. Ίσως λοιπόν αυτή η αποχώρηση προϊδεάζει για… απόσταση που φαίνεται πλέον να χωρίζει τις δύο πλευρές, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα… open για το τι θα συμβεί στο κοντινό μέλλον…!