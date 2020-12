Το J2Us γεμίζει ελληνικό κινηματογράφο-Ποια αγαπημένα τραγούδια θα ερμηνεύσουν

Τα μικρόφωνα είναι ήδη στη θέση τους γιατί θα υποδεχτούν κι απόψε τους διαγωνιζόμενους αλλά και τους τηλεθεατές, μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ.

Και το έκτακτο live του Just The 2 Of Us θα είναι γεμάτο… έκτακτα και υπέροχα τραγούδια, αφού τα έχουμε ακούσει, απολαύσει και αγαπήσει μέσα από γνωστές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες.

Τα μικρόφωνα μάλιστα θα πιάσουν νωρίτερα δουλειά, καθώς ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίζει τα ζευγάρια και τους κριτές, τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή στις 8 το βράδυ.

Ποια είναι όμως τα τραγούδια που θα ακουστούν; Όπως κάθε βδομάδα θα σας δώσουμε… στοιχεία για να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι:

Έτσι λοιπόν κάποιο «Φανταράκι» θα πει «Και μια και δυο και τρεις» πως πρέπει να κάνουμε «Υπομονή», ενώ κάποιοι άλλοι θα πουν «Του αγοριού απέναντι» πως «Είσαι παιδί μου πειρασμός», αν και κανείς δεν ξέρει «Ποιος είναι αυτός ο αψηλός» που «Άνοιξε πέτρα» και φώναζε «Άπονε»!

Βέβαια, αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο χωρίς τη Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν γίνεται. Οπότε, αν και έχει αποχωρήσει από το φιλανθρωπικό show θα είναι απόψε στη σκηνή για να ξεσηκώσει ξανά με το μπρίο της το τηλεοπτικό κοινό. Και βέβαια οι εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει δεν σταματούν εκεί, καθώς επίσης θα δούμε… ρεσιτάλ ερμηνείας από τους Νίκο Κοκλώνη και Κατερίνα Καινούργιου που θα τραγουδήσουν μαζί το «Πετεινάρι». Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε αν μετά την… εκτέλεση του τραγουδιού κινητοποιηθούν οι… φιλοζωικές οργανώσεις… αλλά είναι σίγουρο ότι και απόψε, από τις 8 το βράδυ, το show του OPEN θα γίνει αφορμή για να πάρουν… φωτιά τα social media με χιλιάδες σχόλια…!