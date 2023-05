Αρκετές οι αλλαγές αυτή τη βδομάδα στο πάρτι του Just the 2 of Us που θα μεταδοθεί ζωντανά στον ALPHA.

Με αφορμή τον 67o διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ο Νίκος Κοκλώνης θα καλησπερίσει τους τηλεθεατές την Παρασκευή 12 Μαΐου, στις 21.00 με σκοπό να γιορτάσουν μαζί με τους τηλεθεατές τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής.

Το 11ο live του J2US λοιπόν θα είναι θεματικό και αφιερωμένο στη Eurovision με τραγούδια που χάραξαν τη δική τους ιστορία στο διαγωνισμό, αλλά και καλεσμένους έκπληξη, ενώ ένας guest κριτής θα καθίσει δίπλα στους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή για να δώσει το δικό του… «ρεσιτάλ κριτικής». Και δικαιολογημένα αναμένουμε πως τα σκηνικά δρώμενα δια χειρός και φαντασίας Φωκά Ευαγγελινού θα κερδίσουν για μία ακόμα φορά διθυραμβικά σχόλια.

Την Παρασκευή 12 Μαΐου λοιπόν, στις 21:00, το Just the 2 of Us περιμένει εκτάκτως τους τηλεθεατές στον ALPHA με ένα… έκτακτο Eurovision-πάρτι…!