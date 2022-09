Κλασικά γνωστά έργα, άπαιχτα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων και σεναρίων ταινιών, πρωτότυπες κειμενικές συνθέσεις περιλαμβάνει το ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου που έχει σχεδιαστεί για το χειμώνα του 2022-23, με σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος είπε πως «Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος τον χειμώνα θα βρίσκονται στο Εθνικό τόσοι άξιοι καλλιτέχνες, τόσο διαφορετικοί και τόσο ταλαντούχοι∙ όλοι τους δουλεύουν πυρετωδώς για την υλοποίηση του νέου μας προγράμματος με μεγάλη αγάπη και όρεξη», τονίζοντας πως «μολονότι ο φετινός χειμώνας προβλέπεται να έχει αρκετές δυσκολίες για όλους μας, ελπίζω πως στο πρόγραμμά μας θα βρουν οι θεατές μας ένα καταφύγιο. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίδιοι».

Διαβάστε λοιπόν το πρόγραμμα των παραστάσεων που θα ανέβουν στις σκηνές του:

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Βρυκόλακες του Χένρικ Ίψεν

Από 26 Οκτωβρίου 2022

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Ζιόβας, Κατερίνα Μαούτσου, Νένα Μεντή, Περικλής Μουστάκης, Αργύρης Πανταζάρας

Σπασμένη στάμνα του Χάινριχ Φον Κλάιστ

Από 10 Δεκεμβρίου 2022

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γιαννακάκος, Έλενα-Μαρία Ηλία, Ακύλλας Καραζήσης, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Κίττυ Παϊταζόγλου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Χριστίνα-Μελίνα Πολυζώνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Θάνος Τοκάκης, Μάρθα Φριντζήλα, Νίκος Χατζόπουλος

Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Από 4 Μαρτίου 2023

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Κλίνης, Αντώνης Κολοβός, Ιωάννης-Ραφαήλ Κόραβος, Έκτορας Λιάτσος, Άρης Μπαλής, Ηρώ Μπέζου, Άρης Νινίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Μάνος Πετράκης, Ρένη Πιττακή, Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, Ιωάννης Χαρκοφτάκης κ.ά.

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Ο άνθρωπος απ΄ το Παντόλσκ του Ντμίτρι Ντανίλοβ

Από 14 Οκτωβρίου 2022

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Ήμελλος, Ελένη Κουτσιούμπα, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Άρης Μπαλής, Αλέξανδρος Σιάτρας, Γιλμάζ Χουσμέν

Ο Άλλος της Πένυς Φυλακτάκη

Από 21 Δεκεμβρίου 2022

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Παντελής Δεντάκης, Δημήτρης Δρόσος, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Πατσιάνη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου

Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα του Τόνυ Κούσνερ

Από 1 Μαρτίου 2023

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ανατολή Αθανασιάδου, Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Σοφία Σεϊρλή, Υψιπύλη Σοφιά, Μαρία Τσιμά

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν

Από 18 Νοεμβρίου 2022

Ένα διαφορετικό μιούζικαλ σε πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Οικονόμου και στίχους Σταύρου Σταύρου

Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Προκόπης Αγαθοκλέους, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Φίλιππος Άνθης, Στέλλα Αντύπα, Θοδωρής Βραχάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Νίκος Ιατρού, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Γρηγορία Μεθενίτη, Μάριο Μπανούσι, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Νικόλας

Μια νύχτα στην Επίδαυρο

Από 16 Φεβρουαρίου 2023

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου-Γιάννης Αστερής-Νίκος Καραθάνος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χάρις Αλεξίου, Θανάσης Αλευράς, Βασιλική Δρίβα, Γιώργος Ζιάκας, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Λατουσάκη, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Ηλέκτρα-Αποστολία Μπαρούτα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Πάνος Παπαδόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Άγγελος Τριανταφύλλου, Γιώργος Φασολάς, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τοπογραφία θανάτου ή Ας μην ξεχάσουμε (Περιπατητική παράσταση)

Από 18 Νοεμβρίου 2022

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μπρικένα Γκίστο

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου

Οι προβοκάτορες του Γιάννη Αποσκίτη

Από 1 Δεκεμβρίου 2022

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Λάμπρος Γραμματικός, Χρήστος Κοντογεώργης, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Ιοκάστη Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Γιάννης Τσουμαράκης

Δε φάιναλ θολούθιον, βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Από 27 Ιανουαρίου 2023

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου, Κωνσταντίνος Τριαντακωνσταντής

Goodbye, Lindita

Από 23 Μαρτίου 2023

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χρυσή Βιδαλάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Μαγδαληνή Καραβάτου, Αφροδίτη Κατσαρού, Μάριο Μπανούσι, Ευτυχία Στεφάνου, Άννα Συμεωνίδου, Αλεξάνδρα Χασάνι

Yes, we can΄t

Από 19 Μαΐου 2023

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μπάμπης Γαλιατσάτος, Άρης Μπαλής, Μάριο Μπανούσι, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Αλεξάνδρα Χασάνι

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το Εθνικό Θέατρο οργανώνει φέτος μια σειρά από συζητήσεις πάνω σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την τέχνη. Η πρώτη συζήτηση που θα ανοίξει αυτόν τον κύκλο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στις 19.00 στην Κεντρική Σκηνή, στο κτήριο Τσίλλερ, με θέμα: «Το ελληνικό θέατρο στην εποχή του #MeToo».

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος και οι εξής ομιλητές και ομιλήτριες: η ηθοποιός, χορογράφος και σκηνοθέτρια Φένια Αποστόλου, η σκηνοθέτρια Ιώ Βουλγαράκη, ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ακύλλας Καραζήσης, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου «Προσκήνιο» Δημήτρης Καραντζάς, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ίντρα Κέιν, η ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου, ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σ.Ε.Η. Σπύρος Μπιμπίλας, η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δραματουργός και σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης, Σοφία Ευτυχιάδου.

Τέλος, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που ετοίμασαν για τις νέες παραγωγές του.