Χάσανε τη Βανδή, πατριώτη! Τα σχέδια και το ντόμινο εξελίξεων

Μεταγραφή εν μέσω της σεζόν και μάλιστα με μία εκπομπή που ξεκίνησε να προβάλλεται φέτος από ένα κανάλι, αλλά σύντομα θα την δούμε απέναντι. Και δικαιολογημένα εκτιμάται ότι η μεταγραφή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια αλλά και ντόμινο εξελίξεων.

Ο λόγος για την εκπομπή «My Greece» με τη Δέσποινα Βανδή που βγήκε δύο σεζόν στο OPEN και μάλιστα έκανε πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν στο κανάλι της Παιανίας αλλά μέσα στον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει να προβάλλεται από το MEGA.

Κι ίσως αυτή η μεταγραφή… να μην είναι η μοναδική, αλλά και το μοναδικό πρόγραμμα που θα αναλάβει η Δέσποινα Βανδή στο καινούργιο τηλεοπτικό σπίτι της. Κατ’ αρχάς, η απόφαση της μετακόμισης δεν φαίνεται να… ευχαριστεί τα στελέχη του ΟΡΕΝ, ενισχύοντας μάλιστα πολλά που λέγονται στο παρασκήνιο πως λόγω αυτής ορισμένοι από τη διοίκηση του σταθμού βρίσκουν αφορμή να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για την άμεση, εντός της σεζόν, παραγωγής νέου κύκλου του Just The 2 Of Us, στο οποίο η Βανδή είναι μέλος της κριτικής επιτροπής.

Έτσι λοιπόν φαίνεται να ενισχύονται οι φήμες που θέλουν στο ντόμινο των εξελίξεων να εντάσσεται και η μετακόμιση του φιλανθρωπικού show. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, στο τραπέζι του MEGA υπάρχει άλλο πρόγραμμα και συγκεκριμένα κάποιο show για το οποίο λέγεται ότι προορίζεται για την παρουσίασή του η Δέσποινα Βανδή. Σενάριο το οποίο φαίνεται πως έχει φτάσει μέχρι το OPEN… προκαλώντας δυσαρέσκεια σε ανώτατους αξιωματούχους του… που δεν βρίσκονται…. απαραίτητα στις εγκαταστάσεις του σταθμού, αφήνοντας έτσι πολλά ενδεχόμενα ανοικτά…!

Από την άλλη όμως, στελέχη του MEGA φαίνεται πως λειτουργούν ψύχραιμα και δεν σκοπεύουν να… κάψουν προγράμματα και ίσως τελικά τις εξελίξεις της συγκεκριμένης μεταγραφής… αλλά και όσων εξελίξεων ακολουθήσουν… να τις πραγματοποιήσουν την επόμενη σεζόν, έχοντας προετοιμάσει καλύτερα το έδαφος… και το πρόγραμμα του σταθμού…!

Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι η εκπομπή My Greece θα βγει σύντομα στο MEGA και μάλιστα με αρκετές αλλαγές. Η δημοφιλής τραγουδίστρια και παρουσιάστρια θα ταξιδεύει ξανά σε πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά παρέα με κάποιο πρόσωπο, κυρίως από τον καλλιτεχνικό χώρο για να ανακαλύπτουν μαζί από τις φυσικές ομορφιές του κάθε τόπου μέχρι και τα γαστρονομικά του μυστικά. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ο καλεσμένος της μπορεί να έχει κάποια σχέση με το μέρος όπου θα βρίσκονται για να εκμυστηρεύεται έτσι και τις δικές του αναμνήσεις.

Παρέα λοιπόν θα ξεναγούν το τηλεοπτικό κοινό στα όμορφα μέρη αλλά και τις τοπικές συνήθειες και έθιμα, την καθημερινότητα των κατοίκων και τις μαγειρικές σπεσιαλιτέ τους. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα και σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου στο πρώτο της ταξίδι θα είναι παρέα με τον Γιάννη Στάνκογλου που πρωταγωνιστεί κιόλας στη σειρά «Σχεδόν Ενήλικες» του MEGA.

Μέσα στον επόμενο μήνα λοιπόν η Δέσποινα Βανδή θα επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο μέσα από τη συχνότητα του MEGA για να συνεχίσει να ταξιδεύει με την εκπομπή της τους τηλεθεατές σε «γειτονιές» της χώρας μας που αξίζει να γνωρίσουμε καλύτερα…!