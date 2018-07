Ιστορικό Βέλγιο! Τρίτο στο Μουντιάλ 2018 – «Έσβησε» η Αγγλία στο «μικρό» τελικό

Με το… σπαθί του, τρίτο στο Μουντιάλ 2018! Την καλύτερη θέση στην ιστορία του σε Πατγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου κατέκτησε το Βέλγιο, που νίκησε την Αγγλία με 2-0, στο “μικρό” τελικό του τουρνουά που φιλοξενείται στα γήπεδα της Ρωσίας.

Με τη νίκη αυτή, οι “κόκκινοι διάβολοι” ξεπέρασαν την τέταρτη θέση που είχαν πάρει ο Εντζο Σίφο και η παρέα του το 1986 στο Μεξικό. Ο Μενιέ στο 4΄ και ο Αζάρ στο 82΄ ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης.

FT: #BEL 2-0 #ENG

Congratulations @BelRedDevils, who have finished the #WorldCup in third place! #BELENG pic.twitter.com/DzBipSmGBs

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 14, 2018