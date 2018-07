Μουντιάλ 2018: Η Γαλλία… βγήκε στους δρόμους μετά την πρόκριση στον τελικό – videos

Οι Γάλλοι θέλησαν να γιορτάσουν την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας μετά από 12 χρόνια σε τελικό Μουντιάλ και ξεχύθηκαν στους δρόμους όλης της χώρας, μετά τη νίκη επί του Βελγίου με 1-0.

Ο κόσμος της Γαλλίας γέμισε τους δρόμους του Παρισιού, της Μασσαλίας και όχι μόνο, πανηγυρίζοντας την πρόκριση και ζητώντας από τους «πετεινούς» την κατάκτηση του τροπαίου, είκοσι χρόνια μετά το θρίαμβο του 1998.

Η νύχτα έγινε μέρα στην πρωτεύουσα της χώρας από καπνογόνα και βεγγαλικά.

The atmosphere in Marseille is hotting up. France are in the World Cup final. pic.twitter.com/IVtce2ZwaC

— Get French Football News (@GFFN) July 10, 2018