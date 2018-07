Μουντιάλ 2018: Κροάτες και Άγγλοι οπαδοί «συναντήθηκαν» πριν τον ημιτελικό – videos

Οι φίλοι της Κροατίας και της Αγγλίας βρέθηκαν σε κεντρική πλατεία της Μόσχας για να πιουν… ένα ποτήρι μπύρα, αρκετές ώρες πριν τη “σέντρα” του ημιτελικού του Μουντιάλ 2018.

Οι οπαδοί των “τριών λιονταριών” και της “χρβάτσκα” όχι μόνο δεν ξέφυγαν, αλλά δημιούργησαν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο μπαρ που βρέθηκαν, φωνάζοντας συνθήματα και βγάζοντας φωτογραφίες…

Atmosphere building here in Red Square, Moscow as Croatia & England fans gather in same bar. All good natured pic.twitter.com/DmE9PqUoHr

— Dan Roan (@danroan) July 11, 2018