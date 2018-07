Brate @lukamodric10 , neznas koliko se ponosim tobom.!🙏😘 Sve zasluzeno, idemo slavit sa nasom obitelji i svim hrvatima.! NISTA LIJEPSE NEGO BIT HRVAT.!❤️🇭🇷 #iznadsvihhrvatska #budiponosan

