Μουντιάλ 2018: Οι 13 Ταϊλανδοί δεν θα πάνε Ρωσία! Η Γιουνάιτεντ τους κάλεσε στο «Ολντ Τράφορντ»

Οι 12 νεαροί ποδοσφαιριστές και ο προπονητής τους, που έμειναν για σχεδόν δύο εβδομάδες εγκλωβισμένοι σε ένα δαιδαλώδες σύμπλεγμα πλημμυρισμένων σπηλαίων στη βόρεια Ταϊλάνδη, απεγκλωβίστηκαν την Τρίτη (10.07.2018) το μεσημέρι, μέσα σε πανηγυρισμούς.

Η απίστευτη περιπέτεια των 12 παιδιών και του προπονητή συγκίνησε τους πάντες και έκανε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να τους καλέσει -προ ημερών- στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2018, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 15 Ιουλίου στο «Λουζνίκι» της Μόσχας.

Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό να γίνει. Ο εκ των θεραπόντων ιατρών των νεαρών, Τονγκτσάϊ Λερτβιλαϊραταναπόνγκ, δήλωσε πως οι 13 Ταϊλανδοί δεν θα μπορέσουν να κάνουν το ταξίδι στη Ρωσία: “Δεν θα μπορέσουν να πάνε. Πρέπει να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Κατά πάσα πιθανότητα, θα τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν τον τελικό από την τηλεόραση”.

Η Λίβερπουλ έκανε την… αρχή με το προ ημερών μήνυμα στήριξης του Γιούργκεν Κλοπ, αλλά το νέο της σωτηρίας των 13ων Ταϊλανδών “κινητοποίησε” και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με ποστάρισμα στα social media που διατηρούν, οι “κόκκινοι διάβολοι” ανέφεραν πως θα είναι τιμή για το σύλλογο να υποδεχθούν τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν στο «Ολντ Τράφορντ» τα παιδιά, τον προπονητή, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

#MUFC is relieved to learn that the 12 footballers and their coach trapped in a cave in Thailand are now safe. Our thoughts and prayers are with those affected.

We would love to welcome the team from Wild Boars Football Club and their rescuers to Old Trafford this coming season. pic.twitter.com/5CGMoD1Msq

— Manchester United (@ManUtd) July 10, 2018