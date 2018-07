Μουντιάλ 2018: Οι Κροάτες τον «ποδοπατούσαν» και εκείνος τραβούσε φωτογραφίες! Εντυπωσιακές λήψεις

Ήταν αμέσως μετά το γκολ του Μάντζουιτς, το οποίο έδωσε την πρόκριση στην Κροατία στον τελικό του Μουντιάλ 2018.

Οι παίκτες της “χρβάτσκα”… τρελάθηκαν από τη χαρά τους στο 109′ της παράτασης και προσπάθησαν να πέσουν πάνω στον επιθετικό της Γιουβέντους και να πανηγυρίσουν. Ένας φωτογράφος όμως βρέθηκε στο… διάβα τους και “σκεπάστηκε” από τους παίκτες του Ντάλιτς.

Ο φωτογράφος του Μεξικανικού AFP, Γιούρι Κορτέζ έβγαλε κάποιες εκπληκτικές φωτογραφίες, πριν πάει ο Ράκιτιτς και ο Μάντζουκιτς πάνω του, για να τον βοηθήσουν να σηκωθεί! Φυσικά, όλοι οι παίκτες του ζήτησαν συγγνώμη. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν… χάλασε τον Κορτέζ, που εμφανίστηκε στη συνέχεια με ένα μεγάλο χαμόγελο.

Sometimes a great photograph falls from the sky into your lap, just ask Yuri Cortez @YuriYurisky @AFPphoto pic.twitter.com/905HMIPmtX

— jon🔥levy (@FOTO8) July 12, 2018