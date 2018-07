Μουντιάλ 2018: Ουκρανικό «ντου» στην σελίδα της FIFA! Με φανέλα της Κροατίας στη βουλή

Η FIFA τιμώρησε τον Όγκνιεν Βουκόγεβιτς με 15.000 ελβετικά φράγκα, ενώ του επέβαλε και αυστηρή προειδοποίηση αφού μαζί με τον διεθνή αμυντικό, Ντομαγκόι Βίντα ανέβασαν στο «Δόξα στην Ουκρανία» σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά την πρόκριση της Κροατίας επί της Ρωσίας το περασμένο Σάββατο στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βουκόγεβιτς και Βίντα υπήρξαν συμπαίκτες στην Ντιναμό Κιέβου στην Ουκρανία, με τον πρώτο μάλιστα να απολύεται από το σταφ της “χρβάτσκα”, λίγο πριν τον ημιτελικό της ομάδας με την Αγγλία.

Μουντιάλ 2018: Νέο βίντεο με τον προκλητικό Βίντα! «Να καεί το Βελιγράδι»

Οι Ουκρανοί όμως αντέδρασαν και κατέκλυσαν τη σελίδα της FIFA στο Facebook με πάνω από 158.000 σχόλια, τα περισσότερα εκ των οποίων αναφέρουν τη φράση «Δόξα στην Ουκρανία». Κάποιοι πρόσθεσαν στο σχόλιό τους και «Δόξα στην Κροατία!» και «Ντροπή στη FIFA!».

Οι σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014 και τη στήριξή της για μια αποσχιστική εξέγερση στην ανατολική Ουκρανία.

Ορισμένοι πολιτικοί της Ουκρανίας κάλεσαν τις υπόλοιπες χώρες να μποϋκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο φιλοξενεί η Ρωσία, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

«Υποστήριξη για τη Ρωσία σημαίνει υποστήριξη για προσάρτηση και στρατιωτική επιθετικότητα. Ντροπή σας!» έγραψε ένας χρήστης από το Κίεβο. «Παρακαλώ απαντήστε στην ερώτησή μου: γιατί ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να εκφράζει τη στάση του απέναντι σε ότι συμβαίνει στον κόσμο;» έγραψε ένας άλλος χρήστης από το Κρέμετσουκ της Ουκρανίας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας και ορισμένοι πολιτικοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Βουκόγεβιτς, ο οποίος σύμφωνα με τη FIFA απολογήθηκε για τις πράξεις του. Η φράση «Δόξα στην Ουκρανία είναι ένας συνηθισμένος χαιρετισμός στην Ουκρανία … (και) δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πράξη επιθετικότητας ή πρόκλησης», ανέφερε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

