Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ, ήταν η Σουηδία αυτή που το πέτυχε με τη βοήθεια και ενός Ελβετού, για να πάρει τη νίκη με 1-0 και να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια, στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Σουηδοί ήταν καλύτεροι σε ένα παιχνίδι που «σημαδεύτηκε» από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και με τον Φόρσμπεργκ να βρίσκει το γκολ σε σουτ που κόντραρε και στον Ακάντζι στο 67ο λεπτό, κατάφεραν τελικά να προκριθούν στα προημιτελικά του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Εμπολό και Σεφέροβιτς δεν κατάφεραν να «απαντήσουν» στις δικές τους ευκαιρίες στο τέλος και έτσι το τελικό 1-0 βρήκε τον Μάρκους Μπεργκ να εξιλεώνεται για τις δικές του χαμένες ευκαιρίες και να πανηγυρίζει μαζί με την ομάδα του, τη μεγάλη πρόκριση.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο ματς και μόλις στο πρώτο λεπτό, η Ελβετία έκανε τελική με τον Σακίρι να σουτάρει ψηλά άουτ. Στο 8ο λεπτό όμως η Σουηδία «απάντησε» με μία μεγάλη ευκαιρία του Μπεργκ. Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Τοϊβόνεν και βρέθηκε σε θέση τετ α τετ για να σουτάρει όμως με δύναμη και να στείλει τη μπάλα απογοητευτικά άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό μάλιστα, από λάθος του Ζόμερ στην πρώτη πάσα, η Σουηδία βρέθηκε και πάλι κοντά στο γκολ, όμως το πρώτο σουτ του Μπεργκ κόντραρε και το δεύτερο το Έκνταλ έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

The Swedes almost make Switzerland pay for a poor goal kick but its volleyed over in the end. Swedish shooting needs… practice. #SWE #SUI #WorldCup pic.twitter.com/kGHe2yeCD1

Οι Σουηδοί άρχισαν όμως να βρίσκουν ρυθμό και να απειλούν περισσότερο την εστία των Ελβετών, με τον Μπεργκ να είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής στο 28o λεπτό. Ο επιθετικός της Αλ Αΐν εκτέλεσε ιδανικά αυτή τη φορά με γυριστό μονοκόμματο μέσα από την περιοχή, όμως ο Ζόμερ έκανε ακόμη καλύτερη απόκρουση για να κρατήσει το 0-0.

Οι ευκαιρίες στον αγώνα συνεχίστηκαν, όμως, αφού ήταν η σειρά της Ελβετίας να «απειλήσει».Αρχικά ο Σακίρι προσπάθησε να σκοράρει στο 34, με μακρινό σουτ.

Ekdal misses a sitter infront of the goal. A cross swung in from the right finds him free and infront of the gaping goal.

Ekdal goes for the first time volley and misses the target. #StarrSports pic.twitter.com/pOhbZkOPK0

— STARR 103.5 FM (@Starr1035Fm) July 3, 2018