Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «εγκλωβίστηκε» από την άμυνα της Ουρουγουάης και δεν κατάφερε να βοηθήσει την Πορτογαλία στη «μάχη» των 16, όμως έγινε και πάλι ο πρωταγωνιστής του αγώνα, όταν στο 70 λεπτό του αγώνα απέδειξε ότι είναι ικανός και για fair play, βοηθώντας τον Καβάνι να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν διαρκώς κλεισμένος στο γήπεδο και δέχθηκε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα όντας απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος του ματς.

Στο 70ο λεπτό του αγώνα πάντως κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό όλων, όταν έτρεξε να βοηθήσει τον τραυματία Καβάνι, να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να συνεχιστεί και το ματς.

Awww Ronaldo so cute and fair-play helping Cavani!!!!!!! #WorldCup pic.twitter.com/lfSz1SIZZm

Gotta love this sportsmanship: Ronaldo helping an injured Cavani pic.twitter.com/vVB0MKZcbr

Cristiano Ronaldo helps an injured Edinson Cavani off the pitch. pic.twitter.com/aLylfmI9E3

— ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2018