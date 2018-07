Μουντιάλ 2018: Στον τελικό η Γαλλία μετά από 12 χρόνια! Κέρασε «φαρμάκι» το Βέλγιο

Απέκλεισε όλες τις μεγάλες ομάδες που βρέθηκαν στο.. δρόμο της και έφτασε στον τελικό! Μετά τις Αργεντινή και Ουρουγουάη, η Γαλλία νίκησε το Βέλγιο (1-0) στον ημιτελικό της Αγίας Πετρούπολης και έγινε η πρώτη φιναλίστ του Μουντιάλ 2018.

Οι “τρικολόρ” θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν έτσι για δεύτερη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο -μετά από 20 χρόνια- και θα περιμένουν τον ημιτελικό της Τετάρτης, μεταξύ της Κροατίας και της Αγγλίας για να δουν ποια θα είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει να τους… σταματήσει. Το “χρυσό” γκολ για την ομάδα του Ντεσάμπ πέτυχε με κεφαλιά ο Ουμτιτί.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι δυο ομάδες κυκλοφόρησαν όμορφα την μπάλα- αλλά χωρίς ευκαιρία- το Βέλγιο ήταν αυτό που ανέλαβε επιθετική πρωτοβουλία και άρχισαν το… χορό των χαμένων ευκαιριών. Πρώτη, ηατή του 19′, όταν ο Αζάρ έπιασε το σουτ, αλλά ο βαράν έδιωξε την μπάλα -που είχε πορεία για τα δίχτυα του Γιορίς- σε κόρνερ.

Τρίτα λεπτά αργότερα, οι “κόκκινοι διάβολοι” είδαν τον Γιορίς να διώχνει εντυπωσιακά το γυριστό πλασέ του Αλντερβέιρελντ σχεδόν από το ύψος του πέναλτι.

Από το 30′ και μετά οι “τρικολόρ” ανέβασαν… στροφές και προσπάθησαν να αντιδράσουν με αιχμή του δόρατος τους Ζιρού και Εμπαπέ. Οι Βέλγοι έκαναν αρκετά λάθη στο χώρο του κέντρου και στο 39′ είδαν τον Κουρτουά να νικά τον Παβαρντ, στην καλύτερη ευκαιρία της ομάδας του Ντεσάν.

Το Βέλγιο μπήκε καλά στην επανάληψη και έχοντας την κατοχή της μπάλας προσπάθησε να απειλήσει. Η Γαλλία ήταν όμως αυτή που κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Γκριεζμάν εκτέλεσε το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Αλντερβάιρελντ έχασε τον Ουμτιτί, ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα πρόλαβε στον αέρα τον Φελαϊνί και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0.

