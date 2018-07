Μουντιάλ 2018: Το σήκωσε η Γαλλία! «Παραδόθηκε» η Κροατία στον εκπληκτικό Εμπαπέ

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του τελικού

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης “ανήκει” και πάλι μετά από 20 χρόνια στη Γαλλία. Οι “τρικολόρ” κατέκτησαν το Μουντιάλ 2018, “διαλύοντας” στον τελικό του “Λουζνίκι” την Κροατία με 4-2.

Οι παίκτες του Ντεσάν είχαν ποιότητα και αρκετή δόση τύχης -αφού στο πρώτο ημίχρονο δεν… άξιζαν να είναι μπροστά στο σκορ- για να επαναλάβουν τον άθλο του 1998.

France have won the 2018 FIFA #WorldCup in Moscow! #FRACRO // #WorldCupFinal pic.twitter.com/fZhmJmxjVh

Η Κροατία ατύχησε να μείνει πίσω στο σκορ με το αυτογκόλ του Μάντζουκιτς -το πρώτο που μπαίνει σε τελικό Μουντιάλ- κατάφερε να φέρει γρήγορα το ματς στα ίσα με τον Πέρισιτς, ο οποίος στη συνέχεια στάθηκε.. μοιραίος, αφού έκανε χέρι εντός περιοχής, με τον διαιτητή Πιντάνα να δίνει το πέναλτι μέσω VAR και τον Γκριεζμνάν να δίνει οριστικά το… πάνω χέρι στην ομάδα του.

Στην επανάληψη ο Εμπαπέ ήταν… διαστημικός, αφού οι αντίπαλοι του δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν. Ο επιθετικός της Παρί “τράβηξε” τη Γαλλία και την οδήγησε στην κορυφή του Μουντιάλ 2018.

Άξιο αναφοράς, πως ο τελικός της Μόσχας είναι ο δεύτερος πιο παραγωγικός στην ιστορία, 60 χρόνια μετά την “παράσταση” της Βραζιλίας του Πελέ και το 5-2 επί της Σουηδίας.

Η Γαλλία είχε ένα αρκετά.. χλωμό ξεκίνημα, κάτι που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η Κροατία, πιέζοντας σε όλες τις γραμμές και ελέγχοντας το ρυθμό. Οι π”χρβάτσκι” βγήκαν πρώτοι στην μπάλα, δυσκολεύοντας με το… aggressive παιχνίδι τους τους “τρικολόρ” να κυκλοφορήσει την μπάλα και μεταφέροντας σιγά σιγά το παιχνίδι στα καρέ του Γιορίς.

Αν και οι παίκτες του Ντεσάν περιόρισαν κάπως την επιθετικότητα της Κροατίας, παρόλα αυτά δεν εμφάνισαν πάθος στο παιχνίδι τους. Το… μάτι των ποδοσφαιριστών του Ντάλιτς “γυάλιζε”, το παιχνίδι τους όμως παρέμεινε προσεκτικό. Στην πρώτη της επιθετική προσπάθεια, όμως, η Γαλλία έφτασε στο 1-0, έχοντας… αντίπαλη βοήθεια! Ο Γκριεζμάν εκτέλεσε το μακρινό φάουλ και ο Μάντζουκιτς -αντί να διώξει- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, σημειώνοντας το πρώτο αυτογκόλ σε τελικό Μουντιάλ.

Η απάντηση της Κροατίας δεν άργησε να έρθει και έγινε με… σουτάρα! Η μπάλα στρώθηκε στον Πέρισιτς, που έπιασε ένα “ξερό” σουτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς για το 1-1.

Ο Κροάτης παίκτης της Ίντερ όμως στάθηκε άτυχος στη συνέχεια (38′). Ο Γκριεζμάν εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε από έναν παίκτη της Γαλλίας και βρήκε στο χέρι του εξτρέμ της “χρβάτσκα”. Μετά από λίγα λεπτά και με τη χρήση του VAR, ο διαιτητής Πιτάνα έδειξε το πέναλτι και ο Γκριεζμάν έκανε το 2-1 για τους “τρικολόρ”.

Η τύχη ήταν με το μέρος της ομάδας του Ντεσάν, αφού στο πρώτο ημίχρονο έκανε μόνο ένα σουτ στην εστία του Σούμπασιτς και αυτό λόγω του πέναλτι και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 2-1.

Οι Κροάτες παίκτες έβγαλαν μεγάλο πάθος και ενέργεια στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Η Γαλλία όμως θυμήθηκε στο δεύτερο μέρος το σοβαρό της πρόσωπο και μέσα σε οκτώ λεπτά “καθάρισε” τον τελικό. Πριν ξεκινήσει το.. πάρτι του Εμπαπέ (52′) υπήρξε είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι ήταν ντυμένοι αστυνομικοί.

lol there is a Fan on the pitch.

France 2 – 1 Croatia#FRAvsCRO #FRACRO #FIFAWC2018 #WorldCupFinal #fanonpitch pic.twitter.com/nUjpvVPTcX pic.twitter.com/A8ornI3UQ2

— Leamateurartist (@leamateurartist) July 15, 2018