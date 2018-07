Τα επώνυμα και των 23 ποδοσφαιριστών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, που συμμετέχουν με την Εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ 2018, θα έχει για πάντα πάνω του ένας «τρελός» οπαδός των «τριών λιονταριών», ο οποίος και εκπλήρωσε έτσι την υπόσχεσή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νταν Γουέλτς, είχε κάνει πριν την έναρξη των αγώνων, μία ανάρτηση στο twitter, όπου και ανέφερε το εξής: «Ξέρω ότι ριψοκινδυνεύω αλλά εάν η Αγγλία φτάσει στα προημιτελικά, θα κάνω τατουάζ επάνω μου τα ονόματα και των 23 παικτών.»

Οι παίκτες της Εθνικής του Ομάδας κατάφεραν τελικά να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του, αποκλείοντας στα πέναλτι την Κολομβία και ο ίδιος αποφάσισε να κάνει πράξη την υπόσχεσή του, «χτυπώντας» το τατουάζ με τους 23 παίκτης της αγγλικής αποστολής.

True to my word, fucking love it 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Wy48rnOq64

— Dan Welch (@welchyyyy) July 5, 2018