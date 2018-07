«Τρελάθηκαν» για μία ακόμη φορά οι φίλοι της Αργεντινής από τον αποκλεισμό της Εθνικής τους Ομάδας από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας, με πολλούς εξ αυτών να ξεσπούν σε κλάματα τόσο στις κερκίδες, όσο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τα σχετικά βίντεο έχουν ήδη γίνει viral σε όλο τον κόσμο, αφού δείχνουν πόσο έντονα ζουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα του Μέσι, με έναν οπαδό να πετάει μάλιστα και την τηλεόρασή του από το μπαλκόνι, μέσα στον εκνευρισμό του από την ήττα.

Οι λιγότερο… οξύθυμοι έβαλαν απλώς τα κλάματα μετά το τέλος τους αγώνα κι ενώ λίγο νωρίτερα πανηγύριζαν για τα γκολ της ομάδας τους, η οποία βρέθηκε να κερδίζει με 2-1, πριν παραδοθεί στις «ορέξεις» του Εμπαπέ και της γαλλικής παρέας του.

The Argentina fans went through all the emotions in a World Cup round of 16 thriller.

