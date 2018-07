Με τη ρήτρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται στο 1 δισ. ευρώ, το ενδεχόμενο μετεγγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους μοιάζει εξωπραγματικό, όμως με τον ίδιο να έχει αφήσει «ανοιχτό» το μέλλον του και τους Ιταλούς να είναι σε άμεση επαφή με τον μάνατζέρ του, Πέδρο Μέντες, οι πιθανότητες για μία μετεγγραφική «βόμβα» είναι περισσότερες από ποτέ.

Η «γηραιά κυρία» φέρετε έτοιμη να εξαντλήσει το ενδεχόμενο απόκτησης του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας και σύμφωνα με την εφημερίδα TuttoSport, βρίσκεται και σε διαπραγματεύσεις με τον διάσημο Πορτογάλο μάνατζερ του CR7, για να βρεθεί η «φόρμουλα» της απόκτησής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει «αδιανόητη» ρήτρα 1 δισ. ευρώ.

🇮🇹 📰 | Front page of TS:

Juve's dream/obsession for UCL & FCA's economic strength, can see them go in for Cristiano Ronaldo. They have a rapport with Cr7's agent, Jorge Mendes, at the Juventus HQ, via Cancelo.

Cr7 has said NO to renewing his contract with Real at €30m net. pic.twitter.com/3Pim9zkTqh

— Arjun Pradeep (@IndianRegista) June 30, 2018