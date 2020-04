Το newsit.gr σας είχε ενημερώσει έγκαιρα για το τι συνέβαινε απόψε, Πέμπτη 09.04.2020, σχετικά με το Eurogroup.

Μετά το “ναυάγιο” της περασμένης εβδομάδας, το ρεπορτάζ έλεγε πως το παρασκήνιο… οργίαζε και οι ηγέτες ήταν αποφασισμένοι να μην ξεκινήσουν την τηλεδιάσκεψη αν πρώτα δεν τα είχαν βρει, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Οι ίδιες πληροφορίες του newsit.gr ανέφεραν πως αν κατάφερναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να “γεφυρώσουν” το χάσμα και η συνεδρίαση ξεκινούσε, τότε θα ήταν θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί κιόλας.

Όπερ και εγένετο, καθώς σε λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, βγήκε ο… λευκός καπνός.

Με χειροκροτήματα ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, όπως έγραψε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο στο Twitter.

«Εξαιρετική συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ως απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού: 500 δισ. ευρώ άμεσα διαθέσιμα» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρούνο Λεμέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 27 κατέληξαν σε μια συμβιβαστική λύση, η οποία περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση ύψους 500 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη, η οποία μάλιστα μαζί με τις παρεμβάσεις κρατών και ΕΚΤ θα φτάνει στα 3 τρισ. περίπου.

Επίσης περιλαμβάνει πρόσβαση στην πιστωτική γραμμή του ESM για όσο διαρκεί η κρίση του κορονοϊού. Μετά, όπως αναφέρει το κείμενο, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν αφοσιωμένες στην ενδυνάμωση των οικονομιών τους.

Να σημειωθεί εδώ πως ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών έδωσε… σαφή ενημέρωση μέσω Twitter, λέγοντας πως η βοήθεια από τον ESM για υγειονομικούς σκοπούς θα είναι άνευ όρων, αλλά η βοήθεια για την οικονομία θα είναι υπό όρους κάτι που βρίσκει «και λογικό και δίκαιο».

«Οι τελευταίες μέρες ήταν εντατικές, αλλά επιτύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα στο Eurogroup σήμερα. Έχουμε συνάψει λογικές συμφωνίες για τις Κάτω Χώρες και την Ευρώπη σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης κορωνοϊού που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε θέσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο στο τραπέζι που θα βοηθήσει τις χώρες να χρηματοδοτήσουν το υγειονομικό κόστος, θα βοηθήσει τις εταιρείες και τους εργαζομένους μας. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση των εθνικών μας οικονομιών», ανέφερε σε μια σειρά από tweets ο Ολλανδός ΥΠΟΙΚ, Wopke Hoekstra.

«Ο ESM μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε χώρες χωρίς όρους για υγειονομικά έξοδα. Θα διατεθεί επίσης για οικονομική στήριξη, αλλά με όρους. Αυτό είναι δίκαιο και λογικό. Είμαστε και θα παραμείνουμε αντίθετοι στα κορονοομόλογα. Πιστεύουμε ότι αυτή η ιδέα δεν θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα την Ευρώπη ή την Ολλανδία», πρόσθεσε.

1/6 After long and intense conversations the last couple of days, the #Eurogroup came to a good conclusion today. We made sensible agreements together for Europe and the NL to face the #coronacrisis. pic.twitter.com/2u33trWJgp