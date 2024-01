Υπέγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) για την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 100 ΜWac στο Σασκάτσουαν του Καναδά, η θυγατρική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Libra Group, Greenwood Sustainable Infrastructure LLC (GSI).

Συγκεκριμένα, η GSI ανακοίνωσε ότι η επένδυση της Iyuhána Solar (Iyuhána), μιας κοινοπραξίας της οποίας ηγείται η GSI με την Saturn Power Inc. και την Ocean Man First Nation, φτάνει τα 200 εκατ. δολάρια Καναδά. Το έργο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ocean Man First Nation, θα είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα του Καναδά από πλευράς μεγέθους.

Στο πλαίσιο αυτού του αποκλειστικού PPA, του μεγαλύτερου που έχει υπογραφεί με εταιρεία κοινής ωφέλειας στον Καναδά από το 2015, η Iyuhána σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια Καναδά για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου, το οποίο θα λειτουργεί, παρέχοντας την παραγόμενη ενέργεια στην κύρια δημοτική εταιρεία κοινής ωφέλειας, την SaskPower, για 25 χρόνια.

Το φωτοβολταϊκό έργο, που βρίσκεται στον αγροτικό δήμο Estevan στο νοτιοανατολικό Σασκάτσουαν, θα παράγει αρκετή καθαρή ενέργεια για να τροφοδοτήσει περίπου 25.000 νοικοκυριά.

Ως ιδρυτικός εταίρος, το Ocean Man First Nation, θα είναι μέτοχος του Iyuhána Solar. Μέλη της φυλής θα λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στη συντήρηση φωτοβολταικών έργων και θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν επαγγελματικά σε αυτό το έργο.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με δυο τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του Σασκάτσουαν το Iyuhána θα προσφέρει υποτροφίες, πρακτική εργασία και προγράμματα έρευνας πάνω στην καθαρή ενέργεια τα οποία θα είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ενώ οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, το μείγμα παραγωγής καθαρής ενέργειας του Σασκάτσουαν αποτελείται κυρίως από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια.

Αυτό είναι το πρώτο από τα πολλά σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά έργα στην επαρχία. Μέχρι το 2035, η SaskPower σχεδιάζει να υποστηρίξει περίπου 3.000 MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή.

Η GSI είναι μία από τις τέσσερις θυγατρικές εταιρείες ενέργειας του Libra Group, ενός ιδιόκτητου, παγκόσμιου επιχειρηματικού ομίλου που περιλαμβάνει 20 επιχειρήσεις σε έξι τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ναυτιλίας, της αεροδιαστημικής και άλλων.

Το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου περιλαμβάνει περίπου 3,5 γιγαβάτ (GW) έργων εν λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών, αιολικών, έργων αποθήκευσης και έργων μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια. Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία της οποίας ηγείται θυγατρική του Libra Group με μια αυτόχθονα κοινότητα.