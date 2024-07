Nέα Υόρκη: Εξανεμίστηκε 1 τρισ. δολαρίων από το δείκτη Nasdaq 100 – Κατέρρευσαν οι μετοχές των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι επενδυτές αποδοκίμασαν τις υποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) χθες (24.07.24) πυροδοτώντας μια πτώση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στον δείκτη Nasdaq 100 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα ερωτήματα στροβιλίζονταν σχετικά με το πόσο καιρό θα χρειαστεί για να αποδώσουν οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία.

Ο δείκτης Nasdaq στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υποχώρησαν περισσότερο από 3%, ζώντας τις χειρότερες ημέρες από τον Οκτώβριο του 2022. Για την πτώση αυτή ευθύνονται οι αγαπημένες εταιρείες τεχνολογιών AI, με επικεφαλής εταιρείες ημιαγωγών όπως η Nvidia, η Broadcom και η Arm Holdings, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το selloff προκλήθηκε από μια έκθεση κερδών από την Alphabet αργά την Τρίτη (23.07.24), η οποία παρουσίασε μια διογκωμένη κεφαλαιουχική δαπάνη. Η μετοχή της εταιρείας βυθίστηκε περισσότερο από 5% για τη χειρότερη επίδοσή της από τον Ιανουάριο. Η Tesla υποχώρησε περισσότερο από 12% αφού ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτοβουλία αυτόνομης οδήγησης οχημάτων της εταιρείας του.

“Η πρωταρχική ανησυχία είναι, πού είναι η απόδοση επένδυσης σε όλες τις δαπάνες υποδομής AI;” δήλωσε ο Alec Young, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Mapsignals. «Υπάρχει ένα αρκετά τρελό χρηματικό ποσό που δαπανάται. Ίσως να αποδώσει σε λίγα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι η απόδοση θα χρειαστεί χρόνο για να υλοποιηθεί και τα κέρδη των hyper scalers πλήττονται βραχυπρόθεσμα από το πόσα ξοδεύουν σε αυτό».

Ως αποτέλεσμα, οι traders πληρώνουν τώρα περισσότερα για να προστατευτούν από τις διακυμάνσεις στην τεχνολογία. Η μεταβλητότητα των δικαιωμάτων προαίρεσης για την Nvidia αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου και το ασφάλιστρο για τις τοποθετήσεις στην Broadcom Inc. βρίσκεται σε υψηλό τριών μηνών.

Η πτώση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την ψυχρότερη από την αναμενόμενη ανάγνωση του πληθωρισμού που πυροδότησε μια μαζική εναλλαγή από τους νικητές της τεχνολογίας σε εταιρείες που θα επωφεληθούν περισσότερο από τις μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve, κυρίως μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση – και 10η φορά σε 11 ημέρες – η απόδοση των small caps ξεπέρασε εκείνη των μεγαλύτερων αδελφών τους την Τετάρτη. Ο Russell 2000 σημείωσε άνοδο 0,5% αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με απώλειες 1,5% στον S&P 500 και 2,6% στον Nasdaq 100.

Βίαιη πώληση

Ενώ η εναλλαγή από την τεχνολογία παραμένει εμφανής, οι κινήσεις στην τεχνολογία ήταν αρκετά βίαιες ώστε να υποδηλώνουν ότι κάτι άλλο ήταν στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές φαίνεται να ακούν την αυξανόμενη φλυαρία σε ορισμένους κύκλους της Wall Street ότι το ράλι AI που τροφοδότησε μια φούσκα που πρόσθεσε 9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία στον S&P 500 το περασμένο έτος είναι βέβαιο ότι θα σκάσει. Ενώ η Τετάρτη μπορεί να μην σηματοδοτεί την έναρξη αυτού, το μέγεθος της πτώσης εγείρει συναγερμούς.

«Βραχυπρόθεσμα, μπορεί να υπάρξει μια μικρή κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη, μόνο και μόνο επειδή ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι εταιρείες Big Tech στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην αποδίδουν στη χρονική περίοδο που είχαν κατά νου οι επενδυτές», δήλωσε ο Neville Javeri, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

Οι κατασκευαστές υλικού που χρησιμοποιείται στην πληροφορική AI υπέστησαν μερικές από τις μεγαλύτερες πτώσεις την Τετάρτη μετά την άνοδο φέτος. Η Super Micro Computer Inc. υποχώρησε 9,15%. Η Nvidia υποχώρησε 6,8% και η Broadcom Inc. έχασε 7,6%. Η Megacaps υποχώρησε επίσης, καθώς η Meta Platforms Inc. υποχώρησε 5,6%, η Microsoft Corp. υποχώρησε 3,6% και η Apple Inc. υποχώρησε 2,9%.

Άλλοι traders, ωστόσο, είδαν τις κινήσεις ως προσωρινές. “Δεν νομίζω ότι βλέπετε τίποτα άλλο εκτός από ορισμένες μετοχές που τα έχουν πάει εξαιρετικά καλά, έχουν πολύ σταθερές αποδόσεις από την αρχή του έτους, βλέποντας κάποια κέρδη ενόψει του να μην πάρουν ένα τεράστιο ρυθμό και να αντλήσουν από την Google”, δήλωσε ο Michael Sansoterra, επικεφαλής επενδύσεων της Silvant Capital Management.

Το selloff έστειλε τον δείκτη του Bloomberg των λεγόμενων μετοχών τεχνολογίας Magnificent Seven κάτω από 5,9%, πέφτοντας κάτω από τη μέση τιμή του τις τελευταίες 50 ημέρες για πρώτη φορά από τον Μάιο. Παραμένει αυξημένο κατά 33% από την αρχή του έτους.

Φόβοι φούσκας AI

Ο Jim Covello, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στην Goldman Sachs, είναι μεταξύ ενός αυξανόμενου αριθμού επαγγελματιών της αγοράς που υποστηρίζουν ότι οι εμπορικές ελπίδες για την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολικές και αμφισβητούν το τεράστιο κόστος που απαιτείται για την κατασκευή της υποδομής που απαιτείται για την υπολογιστική λειτουργία και την εκπαίδευση μοντέλων μεγάλης γλώσσας.

Η συζήτηση για φούσκα στα ονόματα AI τροφοδοτήθηκε από τη δραστηριότητα στις αγορές παραγώγων, όπου οι επενδυτές συσσωρεύτηκαν σε ανοδικές επιλογές σε δείκτες και μεμονωμένες μετοχές, ειδικά Nvidia, που λειτούργησαν ως καύσιμο πυραύλων κατά τη διάρκεια του ράλι. Αυτό το συναίσθημα μετατοπίστηκε καθώς η εναλλαγή από την τεχνολογία ανέβασε ταχύτητα και ενδεχομένως προστέθηκε στο πτωτικό σχέδιο την Τετάρτη.

Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, η ζήτηση για πτωτικές τοποθετήσεις στην Nvidia ξεπέρασε τις κλήσεις κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων πέντε μηνών. Οι αντισταθμίσεις κινδύνου ουράς που αποδίδουν σε ένα χρηματιστηριακό κραχ – ίσως έως και 30% ύφεση – αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο. Και το κόστος προστασίας από μια υποχώρηση περίπου στο 10% ήταν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2023.

Οι αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας είχαν μετακινηθεί σε ιστορικά αφρώδες έδαφος. Πριν από δύο εβδομάδες, ο δείκτης τιμών προς εκτιμώμενα κέρδη του δείκτη τεχνολογίας πληροφοριών S&P 500 έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Πολλοί στον όμιλο Big Tech εξακολουθούν να τιμολογούνται σε επίπεδα αιμορραγίας από τη μύτη παρά το selloff. Η Nvidia τιμολογείται με 36 φορές τα κέρδη που προβλέπονται για τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 21 στον S&P 500. Η Apple και η Microsoft κοστίζουν και οι δύο πάνω από 30 φορές. Αυτό αύξησε το διακύβευμα για τα κέρδη σε μια δύσκολη στιγμή, με την αύξηση των κερδών για τους τεχνολογικούς γίγαντες να επιβραδύνεται.

Ενώ τα αποτελέσματα της Alphabet εξασθένισαν τις ελπίδες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει περισσότερο στα οικονομικά αποτελέσματα για τα megacaps, οι επενδυτές δεν έχουν ακόμη ακούσει από την υπόλοιπη ομάδα. Η Microsoft Corp. έχει προγραμματιστεί να υποβάλει έκθεση στις 30 Ιουλίου, ακολουθούμενη από τις Meta Platforms Inc. , Apple Inc. και Amazon. com Inc. αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Η Nvidia, ο μεγαλύτερος δικαιούχος των δαπανών AI, θα είναι η τελευταία που θα αναφέρει στις 28 Αυγούστου.

«Εξακολουθούμε να διατηρούμε την άποψή μας για την ποιότητα και την ανάπτυξη μεγάλης κεφαλαιοποίησης», δήλωσε η Cayla Seder, στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομικών πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην State Street. “Επειδή ακόμη και αν υπάρχει τρόμος γύρω από τα τεχνολογικά κέρδη, είναι μια πιο ελκυστική επιλογή όσον αφορά την αύξηση των κερδών και τη θεμελιώδη δύναμη”.