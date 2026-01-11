Αμυντικές μετοχές: Νέο ράλι το 2026 με φόντο πολέμους και εξοπλισμούς

Οι πρώτες ημέρες του 2026 επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί επενδυτές είχαν αρχίσει να προεξοφλούν από το τέλος της περσινής χρονιάς: οι μετοχές της άμυνας φαίνεται πως εισέρχονται σε ένα νέο στάδιο ανόδου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες των κυβερνήσεων ενισχύουν τις προοπτικές του κλάδου.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, το ταραχώδες διεθνές περιβάλλον – με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σκληρή ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για τις μετοχές άμυνας σε Ευρώπη και Ασία.

Ευρώπη: Στο επίκεντρο ο επανεξοπλισμός

Ένα καλάθι ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών της Goldman Sachs ενισχύεται εκ νέου τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο σχεδόν 90% το 2025, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στην επιτάχυνση των στρατιωτικών δαπανών. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές θα μπορούσαν να καταγράψουν μέση άνοδο έως και 20% μέσα στο 2026, αν οι κυβερνήσεις υλοποιήσουν τα εξαγγελθέντα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γερμανία, με τη Rheinmetall να εξελίσσεται σε «αγαπημένο» των επενδυτών. Η μετοχή της, μετά το εντυπωσιακό +150% του 2025, σημειώνει νέα άνοδο άνω του 20% στις αρχές του έτους. Παράλληλα, θετικές προοπτικές διαβλέπονται για εταιρείες όπως η Saab και η Kongsberg Gruppen, ιδίως λόγω των εξελίξεων στη Βόρεια Ευρώπη και τη Γροιλανδία.

Ασία: Εξαγωγές και νέα συμβόλαια

Η δυναμική δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Στην Ασία, οι αμυντικές μετοχές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με εταιρείες όπως η Hanwha Aerospace και η Hyundai Rotem να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, εν μέσω προσδοκιών για μεγάλες εξαγωγικές παραγγελίες από αγορές της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η περιοχή θα επωφεληθεί δυσανάλογα από την παγκόσμια αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς οι ασιατικές εταιρείες διευρύνουν το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές.

Τι μπορεί να «φρενάρει» το ράλι των αμυντικών μετοχών

Παρά το ισχυρό ράλι, το Bloomberg επισημαίνει και τους πιθανούς κινδύνους: μια ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία θα μπορούσε να μετριάσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ οι αποτιμήσεις πολλών ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών έχουν πλέον φτάσει σε ακριβά επίπεδα σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.

Ωστόσο, η κυρίαρχη άποψη της αγοράς παραμένει ότι οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να αυξήσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δαπάνες, ώστε να ανταποκριθούν στο νέο γεωπολιτικό τοπίο.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου παραμένουν ισχυρά, όσο οι χώρες επενδύουν στην αυτονομία τους και στην ενίσχυση των αμυντικών τους υποδομών, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση του ράλι και το 2026.