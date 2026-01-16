Ανοδικά πέντε εβδομάδες για το Χρηματιστήριο – Οδηγός οι τράπεζες

Με άνοδο 1,72% έκλεισε η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εβδομάδα που ολοκληρώνεται, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει πέντε συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες και συνολικά κέρδη 6,72%, παρά την οριακή πτώση 0,09% στην συνεδρίαση της Παρασκευής (16.1.2026). Οι τράπεζες συνέχισαν να πρωταγωνιστούν στην άνοδο, ενισχύοντας τη δυναμική της αγοράς.

Συγκεκριμένα, η JP Morgan διατηρεί την Ελλάδα σε θέση overweight για το 2026 στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναδεικνύοντας τη χώρα και το Χρηματιστήριο Αθηνών -κυρίως μέσω των τραπεζών- ως μία από τις πιο ελκυστικές αγορές. Ο οίκος προβλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό άνω του 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, επίδοση που ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E περίπου 8,9 φορές τα κέρδη τους, χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές ομοειδείς, και η μετάβαση της Ελλάδας στους δείκτες MSCI Developed Markets αναμένεται να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα την έκθεση των επενδυτών στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την Euroxx, το 2026 προβλέπεται να είναι ακόμη μία θετική χρονιά για την Ελλάδα, χάρη στη βιώσιμη ανάπτυξη, στις ελκυστικές αποτιμήσεις και στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Οι τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν ο βασικός μοχλός της δυναμικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εισηγμένες προσφέρουν σταθερό συνδυασμό ανάπτυξης και ανθεκτικών θεμελιωδών στοιχείων.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα περίπου 9 φορές τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη του 2026, με discount 15% – 20% σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς, παρά το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη.

Η Moody’s ανανεώνει την εμπιστοσύνη της στον τραπεζικό κλάδο, προβλέποντας ότι η κερδοφορία θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά έως το 2026, επιτρέποντας διατήρηση πολιτικών μερισμάτων. Οι χορηγήσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 8% – 10%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να παραμένουν σταθερά.

Η UBS δίνει σύσταση «αγορά» για όλες τις τραπεζικές μετοχές, ξεχωρίζοντας την Πειραιώς ως top pick, υπογραμμίζοντας την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και τα ελκυστικά πελατειακά spreads που καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες ιδιαίτερα ελκυστικές σε ένα περιβάλλον σταθερής νομισματικής πολιτικής ΕΚΤ.

Μετά την υποαπόδοση του τελευταίου τριμήνου του 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει κέρδη 14,34%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.245,61 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,72% και από τις αρχές του έτους κέρδη 5,89%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 ενισχύθηκε 2,06%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με πτώση 1,50%. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 4,76% την εβδομάδα και 14,34% από τις αρχές του 2026.

Η συνολική αξία συναλλαγών έφτασε τα 1,5 δισ. ευρώ, με μέση ημερήσια αξία περίπου 300 εκατ. ευρώ, έναντι 580 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά περίπου 2 δισ. ευρώ την εβδομάδα αυτή, φτάνοντας τα 153,7 δισ. ευρώ, και κατά περίπου 7,5 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.