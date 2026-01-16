Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση 0,09% – Στα 341,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά όμως να κλείνει την εβδομάδα με άνοδο, συμπληρώνοντας πέντε ανοδικές εβδομάδες

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 341,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.540.479 μετοχές. Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,73%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 5,89%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι τίτλοι της Viohalco, της Elvalhalcor και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.245,61 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.235,45 μονάδες (-0,54%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,37%), της Elvalhalcor (+2,45%), της Eurobank (+2,06%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,49%) και της Πειραιώς (+1,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo(-1,80%), της Optima Bank (-1,53%), της Aktor (-1,52%), του ΟΛΠ (-1,48%) και της Σαράντης (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 14.237.648 και 6.943.393 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 56,08 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 50,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 76 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fais Group (+4,54%) και Τζιρακιάν (+3,64%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (-7,69%) και CrediaBank (-5,32%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7500 -1,52%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5800 -0,46%

METLEN:43,6200 -1,09%

OPTIMA:8,3600 -1,53%

ΤΙΤΑΝ: 54,7000 -0,73%

ALPHA BANK: 3,9790 +0,94%

AEGEAN AIRLINES: 14,0800 -0,42%

VIOHALCO: 12,2600 +3,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 29,9200 +1,49%

ΔΑΑ:11,1900 +0,90%

ΔΕΗ: 18,5100 +0,05%

COCA COLA HBC:45,1000 -1,18%

ΕΛΠΕ: 8,8650 +0,40%

ELVALHALCOR: 4,1750 +2,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8950 -0,80%

ΕΥΔΑΠ: 7,4500 αμετάβλητη

EUROBANK:3,9650 +2,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -0,42%

MOTOR OIL: 29,7400 -0,54%

JUMBO: 26,2200 -1,80%

ΟΛΠ:40,0000 -1,48%

ΟΠΑΠ: 17,8700 -1,27%

ΟΤΕ: 16,7900 -1,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1000 +1,35%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3200 -1,48%