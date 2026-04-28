Ασταμάτητο ράλι στο πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Προς τα 110 δολάρια το Brent, με τα 100 «φλερτάρει» το WTI

Ασταμάτητο είναι το ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές με το Brent να «φλερτάρει» με τα 110 δολάρια το βαρέλι και το WTI να κινείται προς τα 100 δολάρια, με τους επενδυτές να τελούν εν αναμονή μιας πιο ξεκάθαρης λύσης στη διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται πάνω από τα 109 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη (28.4.2026) διευρύνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αξιολογούν την πιθανότητα μιας διαρκούς εκεχειρίας και της πιθανότητας επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αφού το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση στις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή το αργό αμερικανικού τύπου WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι προσεγγίζοντας τα 100 δολάρια έχοντας σημειώσει ετήσια κέρδη πάνω από 60% έναντι 72,5% για το Brent. Το συνεχές ράλι εντείνει τις ανησυχίες για νέο κύκλο αυξήσεων στα καύσιμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ήδη επωμίζονται βάρη λόγω της ακρίβειας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο πεδίο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη φέρεται να έδωσε σήμα μέσω του Πακιστάν ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να σταματήσουν εάν η Ουάσιγκτον άρει τον ναυτικό αποκλεισμό της, συμφωνώντας σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τη διέλευση πλοίων μέσω του Πορθμού του Ορμούζ και παρέχοντας διαβεβαιώσεις κατά μελλοντικής στρατιωτικής δράσης.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει σκεπτικισμό απέναντι στην πρόταση και αναμένεται να απαντήσουν με αντιπροσφορά τις επόμενες ημέρες, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να συνεχίζει να αποτελεί βασικό σημείο διαμάχης.

Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη κατά την ένατη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για ένα πρωτοφανές σοκ προσφοράς, παράλληλα με αυξανόμενους κινδύνους επιβράδυνσης της ζήτησης.



