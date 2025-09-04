Αυξάνονται τα αρνητικά στοιχήματα για τα αμερικανικά ομόλογα εν αναμονή της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Πολλαπλασιάζονται αρνητικά στοιχήματα σε σχέση με τα αμερικανικά ομόλογα, καθώς εντείνεται η αγωνία των επενδυτών γύρω από την έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025, η οποία μπορεί να ενισχύσει τις απόψεις για το πόσο επιθετικά θα μειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η απαισιόδοξη διάθεση καταγράφηκε στην τελευταία έρευνα πελατών της JPMorgan Treasury, δείχνοντας μια από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες μετατοπίσεις προς την αρνητική τοποθέτηση που παρατηρήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, η οποία έλαβε χώρα κατά την περίοδο έως τις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Με τις δημοσιονομικές ανησυχίες να ωθούν τις αποδόσεις των 30ετών σε επίπεδα μόλις κάτω του 5%, τα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο.

Αυτά τα στοιχήματα – μια απόκλιση από μια προηγούμενη άποψη που έτεινε προς μια ήπια Fed και χαμηλότερες αποδόσεις μετά από μια σειρά ασθενέστερων από τα αναμενόμενα οικονομικών δεδομένων – θα δοκιμαστούν όταν οι ΗΠΑ δημοσιεύσουν την έκθεση για την απασχόληση. Ένας αριθμός που είναι σημαντικά ασθενέστερος από τις 75.000 θέσεις εργασίας που αναμένουν οι οικονομολόγοι θα ενίσχυε την υπόθεση για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων και θα αύξανε την πίεση στους αρνητικούς επενδυτές να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους.

«Εάν λάβουμε αρκετά αρνητικά στοιχεία για να ανατρέψουμε την κατάσταση, θα μπορούσαμε να έχουμε μια άνοδο των αποδόσεων στις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις», δήλωσε η Κάθριν Καμίνσκι, επικεφαλής στρατηγικής και διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην AlphaSimplex Group. Αυτό «θα μπορούσε να είναι ένα είδος καταλύτη που θα σηματοδοτήσει ότι τα πράγματα στην αγορά εργασίας είναι λίγο χειρότερα από ό,τι νομίζαμε».

Καμπύλη κλίσης

Το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων των βραχυπρόθεσμων και εκείνων των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου έχει διευρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα στοιχεία που υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομίας έναντι των δημοσιονομικών ανησυχιών.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων, οι οποίες τείνουν να ακολουθούν πιο στενά τις προσδοκίες για την πολιτική της Fed, την Τετάρτη έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, μετά από μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη έκθεση για προσλήψεις και απολύσεις από Αμερικανούς εργοδότες που ανάγκασε τους traders να αποτιμήσουν σχεδόν πλήρως μια μείωση 25 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα.

Ενώ η πιθανότητα μείωσης 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο θεωρείται μικρή, οι traders στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης SOFR έχουν παρόλα αυτά επανέλθει στην αντιστάθμιση έναντι ενός τέτοιου αποτελέσματος την τελευταία εβδομάδα.

Η πρόσφατη πτωτική τοποθέτηση, ωστόσο, υποδηλώνει ότι ορισμένοι traders πιστεύουν ότι τα πρόσφατα στοιχεία για την επιβράδυνση της ανάπτυξης αποτελούν ανωμαλία, σύμφωνα με τον Sean Simko, επικεφαλής της διαχείρισης επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην SEI Investments .

«Ένας ισχυρός αριθμός θα οδηγήσει τις αποδόσεις υψηλότερα, πιο γρήγορα από ό,τι ένας αδύναμος αριθμός θα ωθήσει τις αποδόσεις χαμηλότερα, εκτός εάν ο αριθμός είναι πολύ αδύναμος», είπε.

Εν τω μεταξύ, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις έχουν κινηθεί υψηλότερα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές απαιτούν αυξημένη αποζημίωση για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών ελλειμμάτων. Τα σχέδια μείωσης δαπανών και φόρων της κυβέρνησης Trump προβλέπεται να επιδεινώσουν τη δημοσιονομική θέση της χώρας, εκτός εάν διατηρηθεί η αύξηση των δασμολογικών εσόδων, ένα αποτέλεσμα που μια ομοσπονδιακή δικαστική απόφαση έθεσε σε κίνδυνο την περασμένη εβδομάδα.

Ένας ταχύτερος ρυθμός μείωσης των επιτοκίων θα μπορούσε να μετριάσει ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες, τουλάχιστον προσωρινά, εάν η πτώση των αποδόσεων διευκολύνει τις ΗΠΑ να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.

Ωστόσο, ο αριθμός της Παρασκευής είναι αυτός που πιθανότατα θα καθορίσει την πορεία των αποδόσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Steven Englander, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας συναλλάγματος G-10 στην Standard Chartered, δήλωσε σε σημείωμά του ότι οποιοσδήποτε αριθμός κάτω από 40.000 θέσεις εργασίας θα οδηγούσε τις αγορές προς μια μείωση 50 μονάδων βάσης.

«Για να αφαιρέσουμε εντελώς μια περικοπή από το τραπέζι, πιστεύουμε ότι οι NFP θα πρέπει να αυξηθούν στις 130.000 ή περισσότερο, με θετικές αναθεωρήσεις», είπε.

Ακολουθεί μια σύνοψη των τελευταίων δεικτών τοποθέτησης σε όλη την αγορά επιτοκίων:

Έρευνα Πελατών Treasury της JPMorgan

Η έρευνα πελατών Treasury της JPMorgan έδειξε ότι οι θέσεις short επεκτείνονται στο υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Φεβρουαρίου και αυξάνονται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες την εβδομάδα έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Η καθαρή long θέση είναι τώρα η μικρότερη από τις 3 Φεβρουαρίου.

Ασύμμετρη κλίση δικαιωμάτων προαίρεσης ομολόγων

Η ασύμμετρη κλίση των δικαιωμάτων προαίρεσης ομολόγων στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης συνεχίζει να ευνοεί τα puts, ενώ το μπροστινό και το κάτω μέρος της καμπύλης ευνοούν τα calls, υποδεικνύοντας ότι οι traders πληρώνουν υψηλότερο ασφάλιστρο για να αντισταθμίσουν μια ρευστοποίηση σε μελλοντικά συμβόλαια μακροπρόθεσμων ομολόγων. Η ασύμμετρη κλίση ταιριάζει με τη ζήτηση για steeperners, η οποία παραμένει μια υπερπλήρης θέση και το ασφάλιστρο στα puts ομολόγων έναντι της υπόλοιπης καμπύλης.