Μαζικό sell off στη Wall Street: Ο Dow Jones χάνει 1200 μονάδες στη δύνη της κρίσης του πετρελαίου

Με αρνητικά πρόσημα και απώλειες πάνω από 2% άνοιξαν οι δείκτες των ΗΠΑ στη Wall Street σήμερα Τρίτη (3.3.2026), αναιρώντας την ανάκαμψη της Δευτέρας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν εκ νέου άνοδο και οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να παραταθεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

Οι πρώτες συναλλαγές στη Wall Street οδήγησαν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones στο -2,5% ή -1.238 μονάδες και τον Nasdaq χαμηλότερα στο -2,39%. Αν αυτό συνεχιστεί, θα σηματοδοτήσει την πρώτη πτώση 1.000 μονάδων του δείκτη των blue-chip από τις 10 Απριλίου 2025. Ο S&P 500 πέφτει κατά 2,19%.

Τα σενάρια για παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και οι εχθροπραξίες στις πετρελαιοπαραγωγές στις χώρες της περιοχής μεγεθύνουν τον κίνδυνο ως αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται με το Brent να φτάνει τα 84 δολάρια προκαλώντας φόβους για αύξηση του πληθωρισμού και παρενέργειες σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ισχυρή αύξηση των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν «εκτοξευθεί» κατά 70% μέσα σε δύο ημέρες, μετά το πλήγμα στην παραγωγή LNG του Κατάρ.

Σε αυτό το σκηνικό οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο και σπεύδουν να ρευστοποιήσουν χαρτοφυλάκια μετοχών.