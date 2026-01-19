Ο βαρύς χειμώνας τροφοδοτεί το ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου 

Εκρηκτική άνοδο έχει καταγράψει από την αρχή του έτους το φυσικό αέριο ενώ οι τιμές χονδρικής ρεύματος συνεχίζουν να αυξάνονται τροφοδοτώντας ανησυχίες για αυξήσεις και στους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου.

Τα συμβόλαια του φυσικού αερίου διαπραγματεύονται τις τελευταίες ημέρες σε τιμές αυξημένες πάνω από 20% συγκριτικά με τα επίπεδα στο τέλος του 2025. Ενδεικτικά στο συμβόλαιο παράδοσης Φεβρουαρίου οι τιμές στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας (TTF) έφτασαν και τα 37 ευρώ/MWh πριν σταθεροποιηθούν κοντά στα 34 ευρώ/MWh από 27,5 στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

