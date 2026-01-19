Ο βαρύς χειμώνας τροφοδοτεί το ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου 

Εκρηκτική άνοδο έχει καταγράψει από την αρχή του έτους το φυσικό αέριο ενώ οι τιμές χονδρικής ρεύματος συνεχίζουν να αυξάνονται τροφοδοτώντας ανησυχίες για αυξήσεις και στους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου.
Τα συμβόλαια του φυσικού αερίου διαπραγματεύονται τις τελευταίες ημέρες σε τιμές αυξημένες πάνω από 20% συγκριτικά με τα επίπεδα στο τέλος του 2025. Ενδεικτικά στο συμβόλαιο παράδοσης Φεβρουαρίου οι τιμές στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας (TTF) έφτασαν και τα 37 ευρώ/MWh πριν σταθεροποιηθούν κοντά στα 34 ευρώ/MWh από 27,5 στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αγορά επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και από τα χαμηλά αποθέματα στην Ευρώπη που αναμένεται να κλείσουν τον χειμώνα (Μάρτιο) κάτω από 30%. Η αύξηση τροφοδοτείται επίσης από την προσπάθεια δημιουργίας αποθεμάτων LNG και κυρίως από την αυξημένη ζήτηση καθώς ο χειμώνας αποδεικνύεται βαρύς.
Ενδεικτικές είναι και οι τιμές στη χονδρική αγορά ρεύματος. Αν και η Ελλάδα είναι από τις χώρες με την μικρότερη ημερήσια αύξηση σήμερα (11,7%), σε ετήσια βάση η τιμή χονδρικής ρεύματος στη χώρα παραμένει πάνω από 100 ευρώ/MWh (107,94 σύμφωνα με τον χάρτη της ΡΑΑΕΥ με τις μέσες ημερήσιες τιμές) ενώ αποκαρδιωτική είναι συνολικά η ευρωπαϊκή εικόνα με τη Βουλγαρία να γράφει αύξηση 37%, την Εσθονία πάνω από 49%, την Αλβανία πάνω από 73% κ.ο.κ..
Όπως φαίνεται το τσουχτερό κρύο και ο χειμώνας τους επόμενους δύο μήνες απειλούν με αυξήσεις τα τιμολόγια Φεβρουαρίου.
Ήδη καταγράφεται υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις θερμικές μονάδες και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αλλά και οι υψηλές εξαγωγές, οι θερμικοί σταθμοί δουλεύουν πλέον εντατικά ενώ αυξημένη είναι και η συμβολή των μεγάλων υδροηλεκτρικών.