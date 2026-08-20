Αγορές

Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν σηκώνουν στα ύψη τις τιμές πετρελαίου – Φόβοι για νέο ράλι

Ο Τραμπ απειλεί πως θα εξαπολύσει «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ»
REUTERS
REUTERS/Manon Cruz
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Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να βρίσκονται στο επίκεντρο των αγορών, καθώς η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν ενίσχυσαν τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται το απόγευμα της Πέμπτης (20.8.2026) κατά 2,3%, στα 93,60 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο 0,90 δολαρίου, στα 86,71 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο παράγοντας Τραμπ

Η νέα άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και στις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω οικονομική πίεση προς το Ιράν ενισχύουν την αβεβαιότητα στην αγορά, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα στην περιοχή παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, διατηρώντας υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters αναλυτές επισημαίνουν ότι παραμένει ο φόβος για νέο ράλι της τιμής του πετρελαίου.

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα μετανιώσει στάση του, καθώς ο ίδιος θα εξαπολύσει «την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», ενώ θα προχωρήσει σε «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

Στα 65 ευρώ/MWh το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Ανοδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Το συμβόλαιο αναφοράς της Ευρώπης διαμορφώνεται γύρω από τα 64,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,4% σε ημερήσια βάση. Σε σχέση με έναν μήνα πριν, η τιμή είναι αυξημένη κατά περίπου 8,8%, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδος προσεγγίζει το 96%.

Η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου συνδέεται επίσης με τους κινδύνους για την ενεργειακή τροφοδοσία από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν και τις ροές LNG προς τις διεθνείς αγορές.

Η ταυτόχρονη άνοδος πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνει τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος, με πιθανές επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών.

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