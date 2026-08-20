Φυσικό αέριο: Καθησυχαστική η Κομισιόν για την πλήρωση των αποθηκών αλλά οι τιμές κάνουν ράλι

Σε χαμηλά επίπεδα έναντι του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση των τιμών, αν και επισήμως υποβαθμίζονται οι ανησυχίες με την Κομισιόν να βρίσκεται αυτό το διάστημα σε διαδικασία απολογισμού.

Κάνοντας τον απολογισμό, η Κομισιόν δίνει την εικόνα για το πως εξελίσσεται η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, με την Εύα Χρντσίροβα, εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, να «παραδέχεται» όπως τονίζει, ότι «ο ρυθμός είναι λίγο πιο αργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η διαδικασία εξελίσσεται καλά».

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Σύμφωνα με την Εύα Χρντσίροβα «αυτή τη στιγμή, σήμερα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο 62% στην πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου», αν και ο στόχος είναι το 80% της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η ίδια αναφέρει ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς «δεν υπάρχει στόχευση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης».

Παράλληλα, δήλωσε πως «βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα», ενώ σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι « βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού».

Άλμα στις τιμές

Οι μειωμένες εισροές LNG, σε συνδυασμό με τη ζήτηση ενέργειας για τα κλιματιστικά εν μέσω καύσωνα, έχουν επιβραδύνει τις εποχιακές «ενέσεις» για αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

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Αυτό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εισέλθει στην χειμερινή περίοδο με ανεπαρκή αποθέματα, κάτι που θα συντηρούσε τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου.

Η τιμή του φυσικού αερίου το μεσημέρι της Πέμπτης είναι στα 65,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, η Ευρώπη έχει μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου περίπου κατά 15%–20% σε σύγκριση με το 2021. Η βιομηχανία έχει περιορίσει τη χρήση αερίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν επεκταθεί και οι αντλίες θερμότητας έχουν αντικαταστήσει μέρος της θέρμανσης με φυσικό αέριο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης TTF στην Ολλανδία, το βασικό σημείο αναφοράς για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 120% από την αρχή του 2026, φτάνοντας περίπου τα 63,7 €/MWh στις 18 Αυγούστου.