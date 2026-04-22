Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άνοδος και στο φυσικό αέριο καθώς κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Ξεπέρασε τα 42 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ενώ έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι το αργό πετρέλαιο Brent, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο Ιράν με νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου ενισχύονται σχεδόν 2,5% ενώ επιταχύνεται η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου κατά τις συναλλαγές της Τετάρτης (22.4.2026) που είναι η τρίτη διαδοχική συνεδρίαση ανόδου. Η κίνηση αποδίδεται στην παύση των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αλλά και στην ένταση στα Στενά του Ορμούζ που ανακόπτει τα τα εμπορικά ταξίδια των πλοίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι πριν επιστρέψουν οριακά χαμηλότερα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI κινούνται σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως η ανησυχία των επενδυτών εντάθηκε όταν πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις, αφού η Τεχεράνη ειδοποίησε τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν ότι δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει να επιτίθεται σε πλοία.

Την ίδια στιγμή, έντονες ανησυχίες έρχεται να προσθέσει ο Economist στα εφιαλτικά σενάρια που έρχονται στο φως το τελευταίο διάστημα για το εμπόριο και την τιμή του πετρελαίου και των άλλων καυσίμων, λόγω του ντόμινο εξελίξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν.

Σε διάστημα 50 ημερών έχουν χαθεί 550 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου του Κόλπου, δηλαδή σχεδόν το 2% της ετήσιας παραγωγής ενώ τα διυλιστήρια στην Ασία έχουν μειώσει τη δυναμικότητά τους κατά 10%.