Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, «ξυπνάει» κρίση χειρότερη του 2022, όταν άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή (13.3.2026), με διακυμάνσεις γύρω από αυτά τα επίπεδα και το Grude Oil έχει ξεπεράσει τα 95 δολάρια, μετά από μια απότομη διήμερη άνοδο ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων στο μέτωπο του πολέμου.

Οι αμφίσημες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου και η δέσμευση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ότι θα κρατήσει ουσιαστικά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ έχουν πυροδοτήσει έναν νέο ανοδικό κύκλο στις αγορές πετρελαίου, με τιμές ρεκόρ πάνω από τα επίπεδα του 2022 κατά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Χαμενεϊ προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να ανοίξει επιπλέον μέτωπα στη σύγκρουση εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να αποτελέσει απειλή για τη Μέση Ανατολή είναι πιο σημαντική για αυτόν από το κόστος του πετρελαίου.

Τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν να φορτώσουν φορτίο από τον Κόλπο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου, μπλοκάροντας ουσιαστικά το 20% του παγκόσμιου εμπορίου και αναγκάζοντας τα μέλη του GCC να μειώσουν την παραγωγή κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα καθώς γεμίζει η χωρητικότητα αποθήκευσης.

Ο διεθνής οργανισμός ενέργειας IEA δήλωσε ότι η διαταραχή ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου, ωθώντας τα μέλη του να συμφωνήσουν σε μια απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα.

Το πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022. Η τιμή του Brent έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.