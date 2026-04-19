Πετρέλαιο έως 500 εκατ. βαρέλια με αξία 50 δισ. δολάρια λείπει από την αγορά μετά από 50 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πλανήτης έχασε αργό πετρέλαιο αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων, το οποίο δεν κατάφερε να παραχθεί λόγω των ζημιών σε υποδομές και άλλες διαταραχές μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν από σχεδόν 50 ημέρες.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα είναι αισθητές για μήνες, ακόμη και χρόνια, σύμφωνα με αναλυτές και υπολογισμούς του Reuters που αναφέρονται ειδικότερα στις απώλειες του πετρελαίου.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαταραχή ενεργειακού εφοδιασμού στη σύγχρονη ιστορία.

Η απώλεια 500 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από την αγορά, όπως δήλωσε ο Ίαν Μόουατ, αναλυτής της Wood Mackenzie, ισοδυναμεί με:

Μείωση της ζήτησης για αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως για 10 εβδομάδες

Μηδέν οδικά ταξίδια παγκοσμίως για 11 ημέρες ή

Καθόλου πετρέλαιο για την παγκόσμια οικονομία για πέντε ημέρες,

Τα 500 εκατομμύρια βαρέλια εκτός αγοράς είναι σχεδόν ένας μήνας ζήτησης πετρελαίου στις ΗΠΑ ή περισσότερο από ένας μήνας για όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Αυτή η απώλεια ισοδυναμεί με περίπου έξι χρόνια κατανάλωσης καυσίμων για τον αμερικανικό στρατό, με βάση την ετήσια χρήση περίπου 80 εκατομμυρίων βαρελιών από το οικονομικό έτος 2021.

Επίσης, 500 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο είναι αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσει η παγκόσμια διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία για περίπου τέσσερις μήνες.

Οι επιπτώσεις του πολέμου

Ας σημειωθεί ότι οι Αραβικές χώρες του Κόλπου έχασαν περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού πετρελαίου τον Μάρτιο, ποσότητα σχεδόν ισοδύναμη με τη συνδυασμένη παραγωγή της Exxon Mobil και της Chevron, δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές στον κόσμο.

Οι εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν μειώθηκαν από περίπου 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο, σε μόλις 4,1 εκατομμύρια βαρέλια για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μέχρι στιγμής συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Οι εξαγωγές αυτές θα ήταν αρκετές για περίπου 20.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ του αεροδρομίου JFK της Νέας Υόρκης και του Χίθροου του Λονδίνου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Με τις τιμές του αργού κατά μέσο όρο να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι από την έναρξη του πολέμου, αυτοί οι όγκοι που λείπουν αντιπροσωπεύουν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένα έσοδα, δήλωσε ο Γιοχάνες Ράουμπολ, αναλυτής στην Kpler. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση 1% στο ετήσιο ΑΕΠ της Γερμανίας ή περίπου το σύνολο του ΑΕΠ μικρότερων χωρών όπως η Λετονία ή η Εσθονία.

Ακόμα και με ένα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η ανάκαμψη της παραγωγής και των ροών αναμένεται να είναι αργή.

Τα παγκόσμια χερσαία αποθέματα αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι στιγμής τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Kpler.

Η ζημιά στη δυνατότητα διύλισης και στο συγκρότημα LNG Ρας Λαφάν του Κατάρ σημαίνει ότι η πλήρης αποκατάσταση των περιφερειακών ενεργειακών υποδομών θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια ενώ είναι ενδεικτικό ότι από τα τέλη Μαρτίου, οι διακοπές παραγωγής έχουν φτάσει περίπου τα 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.