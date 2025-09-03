Πιέσεις στην παγκόσμια φούσκα του χρέους: Ρεκόρ στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη – Στο κατώφλι των 50 δισ. ευρώ σε μία μόνο ημέρα







Ρεκόρ έκδοσης ομολόγων αναμένεται να σημειωθεί, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία προσέφεραν γιγάντιες συμφωνίες με τους επενδυτές, δίνοντας ώθηση στην αναζήτηση χρηματοδότησης κατά τον τρέοχντα μήνα μετά από μια καλοκαιρινή ανάπαυλα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Υπάρχουν 28 εκδότες που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 49,6 δισεκατομμύρια ευρώ (57,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν το Bloomberg. Αυτό οδηγεί την Ευρώπη σε τροχιά τέτοια που θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ συνολικού ημερήσιου κεφαλαίου των 47,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε σημειωθεί νωρίτερα φέτος. Η έκρηξη της προσφοράς αντανακλά μια παραδοσιακή ανάκαμψη τον Σεπτέμβριο, όταν οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες επιστρέφουν στις αγορές μετά τις διακοπές για να προκαταβάλουν την έκδοσή τους για το υπόλοιπο του έτους. Οι αυξημένες αποδόσεις έχουν προσελκύσει τους επενδυτές να κάνουν μεγάλες «παραγγελίες», ακόμη και όταν οι δημοσιονομικές ανησυχίες σε χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο άντλησε 14 δισεκατομμύρια λίρες (18,7 δισεκατομμύρια δολάρια) από ένα 10ετές ομολογιακό δάνειο με επιχρυσωμένο ομόλογο, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού έλαβε παραγγελίες άνω των 141 δισεκατομμυρίων λιρών. Η πώληση επωφελήθηκε από τους διεθνείς αγοραστές που αποτελούσαν το 40% της διανομής, σύμφωνα με τον Dan Shane, επικεφαλής του ευρωπαϊκού ομολογιακού δανείου στην Morgan Stanley, έναν από τους bookrunners.

«Η συμφωνία τιμολογήθηκε με μια νέα έκδοση με παραχώρηση μικρότερη από 1,5 μονάδα βάσης, γεγονός που αποδεικνύει τη δύναμη της ζήτησης για το πρόγραμμα επιχρυσωμένου ομολόγου», είπε. «Ήταν ιδιαίτερα θετικό να δούμε την ισχυρή συμμετοχή των διεθνών κεντρικών τραπεζών στο βιβλίο παραγγελιών, αγοράζοντας τη νέα έκδοση στο πλαίσιο της διαχείρισης των δικών τους αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών».

Εν τω μεταξύ, η Ιταλία άντλησε πάνω από 218 δισεκατομμύρια ευρώ ζήτησης για ένα επταετές ομόλογο 13 δισεκατομμυρίων ευρώ και ένα 30ετές ομόλογο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Γάλλοι εταιρικοί δανειολήπτες συνέχισαν να αξιοποιούν την αγορά ενόψει μιας ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα, με την Unibail-Rodamco-Westfield να πωλεί ένα υβριδικό αέναο ομόλογο 685 εκατομμυρίων ευρώ.

Πλήθος τραπεζών και εταιρειών έχουν εισέλθει στην αγορά, παρόλο που το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί από τα χαμηλά του περασμένου μήνα. Η ζήτηση για νέο χρέος τροφοδοτείται από τις σχεδόν αδιάκοπες εισροές επενδυτών σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πέρα από την Ευρώπη, η Σαουδική Αραβία έλαβε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες για μια προγραμματισμένη πώληση πενταετών και δεκαετών ομολόγων sukuk, στο πλαίσιο των προσπαθειών χρηματοδότησης του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του προγράμματος διαφοροποίησης Vision 2030.

Και στην Ιαπωνία, τουλάχιστον επτά εταιρείες ξεκίνησαν πωλήσεις ομολόγων σε δολάρια, σε μια εβδομάδα που αναμένεται να είναι από τις πιο πολυάσχολες του έτους για παγκόσμιες προσφορές ομολόγων. Αυτό θέτει τους Ιάπωνες εκδότες στα πρόθυρα να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκδόσεις σε δολάρια και ευρώ για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε έτος.