Στο χαμηλό τετραετίας οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ λόγω του φθηνού πετρελαίου και της σταθερής ζήτησης

Το κόστος της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, αλλά παραμένει πολύ πάνω από την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει την τιμή κάτω από τα 2 δολάρια.

Οι τιμές της βενζίνης σημείωσαν μικρή υποχώρηση το Σάββατο (29.11.2025), κάτω από 1 σεντ από το μέσο επίπεδο από τον Μάιο του 2021 και διαμορφώνοντας σήμερα (1.12.2025) τον εθνικό μέσο όρο στα 3,00 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την American Automobile Association. Παρότι οι τιμές συνήθως μειώνονται μετά τους μήνες καλοκαιρινής αιχμής, φέτος παρέμειναν σταθερά χαμηλές χάρη στο φθηνότερο αργό πετρέλαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ οι τιμές της βενζίνης τείνουν να πέφτουν μετά τους μήνες αιχμής της καλοκαιρινής ζήτησης, όταν οι Αμερικανοί οδηγοί βγαίνουν στους δρόμους για διακοπές, το κόστος για το γέμισμα του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου παρέμεινε σχετικά σταθερό φέτος, με τις τιμές να διατηρούνται χαμηλές λόγω της φθηνότερης τιμής του αργού πετρελαίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να μειώσει σημαντικά το κόστος καυσίμων, και περίπου δέκα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο εθνικός μέσος όρος έχει υποχωρήσει κατά περίπου 13 σεντς το γαλόνι. Ωστόσο, η τιμή παραμένει σχεδόν ένα δολάριο υψηλότερη από την προεκλογική του υπόσχεση για βενζίνη κάτω των 2 δολαρίων – επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2020, εν μέσω των lockdown της πανδημίας Covid-19.

Η ζήτηση φέτος παρέμεινε επίσης στάσιμη, υπολείποντας των επιπέδων του 2024 στους περισσότερους μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας. Αυτό συνέβαλε στη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, αλλά το ποσό που πληρώνει ένας οδηγός μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή – οι Καλιφορνέζοι πλήρωσαν κατά μέσο όρο 4,56 δολάρια το γαλόνι τη Δευτέρα, ενώ οι Τεξανοί πλήρωσαν 2,57 δολάρια.