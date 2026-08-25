Το πετρέλαιο κινείται νευρικά: Κίνηση ζικ-ζακ στις τιμές του brent

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε ελαφρώς κάτω από τα 92 δολάρια ανά βαρέλι, αλλάζοντας κατεύθυνση συγκριτικά με το άνοιγμα της αγοράς πάνω από αυτά τα επίπεδα.

Η νευρική συμπεριφορά των τιμών πετρελαίου αποτυπώνει την ανησυχία των επενδυτών σχετικά με τις επιπτώσεις στην αγορά των νέων κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

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Η τιμή του brent βρίσκεται αυτή τη στιγμή λοιπόν, γύρω στα 91,40 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κοντά στο 1%.

O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent ανακοίνωσε σχέδια για την απομόνωση του Ιράν μέσω κυρώσεων που στοχεύουν χώρες οι οποίες συνεχίζουν τις συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στα εν λόγω κράτη θα δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διακοπή των δεσμών με την Τεχεράνη, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μονομερείς αμερικανικές κυρώσεις.

Ωστόσο, επικρατεί αβεβαιότητα στις αγορές σχετικά με το αν τα αμερικανικά μέτρα θα συμβάλουν στην επιτάχυνση ή, αντίθετα, στην καθυστέρηση μιας πιθανής επίλυσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και της πλήρους επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Παράλληλα, παραμένουν αυξημένοι οι κίνδυνοι για τις ροές ενέργειας στη Μέση Ανατολή, καθώς το Βρετανικό Ναυτικό ανέφερε ότι ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και καταστράφηκε κοντά στο Ομάν, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι δήλωσαν ότι έβαλαν κατά σαουδαραβικού υπερ-δεξαμενόπλοιου που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.