To Βitcoin συνεχίζει το ράλι πάνω από τα 80.000 δολάρια – Οι επιταχυντές

Το ράλι του Bitcoin συνεχίζεται πάνω από τα 80.000 δολάρια στις συναλλαγές της Τρίτης (25.8.2026) με το γνωστό κρυπτονόμισμα να φλερτάρει με τα 81.000 δολάρια καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2%, καθώς η όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου συνδέεται και με τους φόβους για το αμερικανικό χρέος.

Τα κέρδη του Bitcoin ξεπερνούν τα 1.700 δολάρια σε μια μέρα ενώ οι επενδυτές βλέπουν τα κέρδη τους να ξεπερνούν το 23% τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Σε 12μηνη βάση πάντως το κρυπτονόμισμα γράφει απώλειες πάνω από 28%.

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Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της απότομης ανόδου που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν το Bitcoin σημείωνε κέρδη άνω του 20% σε τρεις ημέρες, τη μεγαλύτερη τριήμερη άνοδο από το 2023.

Τα κέρδη συνδέθηκαν και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα διπλασιάσει τις αγορές κρατικών ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Η κίνηση αυτή ώθησε για λίγο τις αποδόσεις σε χαμηλότερα επίπεδα και αναζωογόνησε τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, ενώ η αυξανόμενη ανησυχία για τον πληθωρισμό και το δημόσιο χρέος αύξησε επίσης το ενδιαφέρον για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται σπάνια.

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Είναι σημαντικό ότι επέστρεψε και η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Τα αμερικανικά spot bitcoin που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια προσέλκυσαν καθαρές εισροές 1,92 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή τους από τον Οκτώβριο, όταν το Bitcoin έφτασε στο προηγούμενο υψηλό του κύκλου.

Συμπερασματικά, η θεαματική άνοδος του Bitcoin προκλήθηκε αρχικά από τα σχέδια των ΗΠΑ να αυξήσουν τις επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων και εντάθηκε από μια πτώση στις θέσεις πώλησης (short squeeze), καθώς οι επενδυτές αναγκάστηκαν να κλείσουν θέσεις short. Η απότομη αύξηση των εισροών ETF υποδηλώνει επίσης ευρύτερη ζήτηση από τους επενδυτές για το πετρέλαιο αν και παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η ανάκαμψη μπορεί να διαρκέσει.